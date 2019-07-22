Ailelere 'rota virüsü' uyarısı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Serap Savar, rota virüsünün çoğunlukla bebeklerde ve küçük çocuklarda ishale neden olan bir virüs olduğunu belirterek, "Tüm dünyada her yıl 600 bin çocuğun ölümüne sebep olur ve özellikle bunların yüzde 85'i bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde olmaktadır. Ölümler en sık 2 yaş altında görülebilmektedir” dedi.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Serap Savar, rota virüsüyle ilgili aileleri uyararak, virüsün belirtilerini ve tedavi yollarını anlattı. “Rota virüsü çoğunlukla bebeklerde ve küçük çocuklarda ishale neden olmaktadır" diyen Savar, “Rota virüsü enfeksiyonu erken çocukluk döneminde ciddi hastalıklara ve hastanede yatışa sebebiyet verdiği için maddi ve manevi zararlar veren bir hastalıktır. Tüm dünyada her yıl 600 bin çocuğun ölümüne sebep olur ve özellikle bunların yüzde 85'i bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde olmaktadır. Ölümler en sık 2 yaş altında görülebilmektedir” ifadelerini kullandı.

"Virüs el yoluyla da bulaşabiliyor"

Rota virüsünün belirtilerini sıralayan Savar, “Rota virüsünün belirtileri arasında ishal, kusma ve ateş sayılabilir. Bazı hastalarda 4-5 günde atlatılabilen hafif hastalık belirtileri görülebilir. Bazı hastalarda ise süresi uzayan ateş, kusma ve buna bağlı ciddi sıvı kayıpları (dehidratasyon) görülebilmektedir. Hastalık kış aylarında daha sık salgınlara neden olabilmektedir. Dışkı, ağız, solunum veya tükürük damlacıkları ile bireyden bireye bulaşması gerçekleşebilir. Virüs, dış çevre şartlarına oldukça dayanıklıdır o yüzden el yoluyla da bulaşabilmektedir" diye konuştu.

"Aşıyla hastalanan sayısı düştü"

Rota virüsü aşısıyla hastalığa yakalanan kişi sayısının düştüğünü kaydeden Savar, “Rota virüsü aşısından önce hastalık, ülkemizde ve birçok ülkedeki çocuklar için sık görülen ve ciddi bir sağlık problemiydi. Birleşik Devletlerdeki hemen hemen tüm çocuklar 5. yaş günlerinden önce en az bir kez rota virüsü enfeksiyonu geçirirdi. Aşının kullanıma sunulmasından bu yana, rota virüsü nedeniyle hastaneye yatırılma ve acil servis başvuruları önemli ölçüde düşmüştür. Tüm dünyada ve ülkemizde kullanılan iki marka rota virüsü aşısı mevcuttur. Bebeğiniz hangi aşının verildiğine

bağlı olarak 2 veya 3 doz alacaktır. Aşı dozlarının uygulanması şu şekilde önerilir; aşı dozları arasında 2 ay olacak şekilde seçilen markaya bağlı olarak 2 ya da 3 doz olarak tamamlanmalıdır. Çocuğunuz ilk doz aşısını 15 haftalıktan önce, son dozunu 8 aylık olana kadar almalıdır. Rota virüsü aşıları diğer aşılarla aynı zamanda güvenli bir şekilde verilebilir. Rota virüsü aşısı alan neredeyse tüm bebekler şiddetli rota virüsü ishaline karşı korunacaktır. Ayrıca bu bebeklerin çoğunda rota virüsü ishali hiç olmayacaktır. Aşı, diğer mikropların sebep olduğu ishal veya kusmayı engellemeyecektir” şeklinde konuştu.

Aşı kimlere yapılmalıdır?

Rota virüsü aşısında dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Savar, rota virüsü aşışının herhangi bir içeriğine karşı ciddi alerjisi olan bir bebeğe aşı vurulmaması gerektiğini söyledi. Savar, “Bir doz rota virüsü aşısına karşı hayatı tehdit eden bir alerjik reaksiyon göstermiş bir bebek, diğer dozu almamalıdır. Rota virüsü aşısının herhangi bir içeriğine karşı ciddi alerjisi olan bir bebek aşıyı almamalıdır. Bebeğinizin, lateks de dahil olmak üzere, bildiğiniz herhangi bir ciddi alerjisi varsa doktorunuza mutlaka danışmalısınız. Şiddetli kombine immün yetmezlik hastalığı olan bebekler rota virüsü aşısı almamalıdır. 'İntusepsiyon' olarak adlandırılan bir kısım bağırsağın yanındaki kısmın içine girmesi hastalığını geçirmiş olan bebekler de bu aşıyı almamalıdır. Hafif hasta olan bebekler aşı alabilirler. Orta veya ciddi derecede hasta olan bebekler iyileşene kadar beklemelidir. Buna orta veya şiddetli ishal ya da kusması olan bebekler de dahildir. Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlarla kanser tedavisi gibi durumlarda doktorunuzun önerisine göre yapılmalıdır” diye konuştu.

Aşının yan etkileri

Rota virüsü aşısının yan etkileri olabileceğini de söyleyen Savar, konuşmasını şöyle tamamladı; "Aşıya bağlı yan etkiler olabilir. Bunlar genellikle hafiftir ve kendiliğinden kaybolurlar. Ciddi reaksiyonlar da mümkündür ancak nadirdir. Rota virüsü aşısı uygulanan bebeklerin çoğunda herhangi bir sorun yaşanmaz. Rota virüsü aşısı sonrasında bebeklerde huzursuzluk, hafif geçici ishal veya kusma olabilir. Daha nadir olarak ciddi alerjik reaksiyonlar görülebilir.”