Ailesini trafikte uyardı, ödülü kaptı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Kemerim Ses Getirsin' kampanyası kapsamında sosyal medyaya yüklediği video ile en çok beğenilen 100 çocuk arasına giren Alya Keski'ne ödülünü verdi. Su, ayrıca başarılı çalışmalarından dolayı 2 trafik polisi ile bir jandarma trafik astsubayına başarı belgesi verdi.

Sahil Valilik'te gerçekleştirilen ödül törenine Su'nu yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu da katıldı. Su, başarılı çalışmalarından dolayı Toroslar ilçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Üs Çavuş Taner Yüceli, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memur Mevlüt Çabuk ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Deveci'ye başarı belgesi verdi. Ardından Su, İçişleri Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı döneminde başlatılan ve 31 Ağustos'ta son bulunan 'Kemerin Ses Getirsin' kampanyasında Türkiye genelinde ilk 100 kişi arasına giren ilkokul 2. sınıf öğrenci Ayla Keskin'e hediyesini verdi.

"Ölümlü trafik kazalarında yüzde 37'lik azalış meydana gelmiştir"

Ödül töreninden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ali İhsan Su, Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde trafik kazalarının önlenmesi, can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla bir dizi eylem planının hayata geçtiğini söyledi. Bu kapsamda projeler de geliştirildiğini kaydeden Su, "Bu çalışmalardan sonra gerçekten çok güzel sonuçlar aldık. Hepinizin bildiği gibi 'kırmızı düdük', 'öncelik yayanın', 'bende trafik polisiyim' gibi projeler hayata geçirildi. Trafik konusunda çok ciddi ve önemli farkındalık oluşturduk. Bunun sonuçları da hakikaten aldık, almaya da devam ediyoruz. Mersin'de 2019 yılının ilk 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre ölümlü trafik kazalarında yüzde 37'lik bir azalış meydana gelmiştir. Yaralamalı trafik kazalarında ise yüzde 14'lük azalış oluşmuştur. Bu bakımdan hayata geçen kampanyalar çok önemli. Bu kampanyaları yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızda özellikle trafik bilincini, trafik kurullarına uyma konusundaki farkındalığı artırmaya devam edeceğiz. Kampanyalara katılan herkesi kutluyorum. İnşallah hiçbir kaza olmadan herkes seyahat eder" dedi.

"Trafik kurallarına uyalım"

Vatandaşlara çağrıda bulunan Su, "Trafik kurallarına uyalım. Trafikte telefonla konuşmayalım, emniyet kemerimizi takalım, hız yapmayın. Trafik kurallarını biliyoruz. Önemli olan bu kurallara uymak. Malumunuz bu trafik kuralları kendiliğinden ortaya çıkmış şeyler değildir. Yılların tecrübesiyle ortaya çıkmış kurallardır. O yüzden mutlaka trafik kurallarına uyarsak daha güvenli bir seyahati sağlamış oluruz. Bütün vatandaşlarımızı trafik kurallarına uymaya, bu konuda hassasiyet göstermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bugün ki ödül töreniyle ilgili de bilgi veren Su, "Kemerim ses getirsin kampanyası kapsamında ödül almaya hak kazanan çocuğumuza hediyesini verdik. Bu kampanya çerçevesinde ailesiyle beraber seyahat eden çocuklarımız, ailelerini ikaz etme anlamında yaptıkları çekimleri sosyal medya hesabına yüklediler. Burada oylamayla en çok beğenilen, tıklanan çocuğumuza scooter hediye ettik. Bunlardan bir tanesi Mersin'den Alya kardeşimiz oldu. Onu da tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.