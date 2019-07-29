AK Parti İlçe Başkanı Gültekin, Mezitlililerin sorunlarını dinliyor

AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, ‘Halk Günü' toplantıları ile Mezitli halkının sorunlarını dinliyor. Gültekin, “Genellikle kapımız işsizlik sebebi ile çalınıyor. Bizler de vatandaşlarımızın işsizlik sorununa çözüm üretme gayreti ile personel ihtiyacı olan yerlerin tespitini yaparak yönlendirmeler yapıyoruz” dedi.

AK Parti Mezitli İlçe Başkanı Gültekin ve ekibi, seçim sürecindeki yoğun çalışma temposunun ardından seçim sonrası da vatandaşların sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyor. AK Parti Mezitli İlçe Binasında gerçekleştirilen ‘Halk Günü' toplantılarında vatandaşları ağırlayan Başkan Gültekin, onlarca kişinin sorununa çözüm üretmeye çalışıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gültekin, “Bizler, vatandaşlarımızın sorunlarına ve sıkıntılarına çözüm üretmek için varız. Sadece seçim sürecinde değil, yılın 365 günü vatandaşlarımız için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Genellikle kapımız işsizlik sebebi ile çalınıyor. Bizler de vatandaşlarımızın işsizlik sorununa çözüm üretme gayreti ile personel ihtiyacı olan yerlerin tespitini yaparak yönlendirmeler yapıyoruz. Böylece hem işverenin hem de iş arayanın sorununa çözüm getirmiş oluyoruz. Mezitlililere hizmet etmek bizim görevimizdir. Bizler, onlar için bu koltukta oturuyoruz. Mezitli'de 7'den 70'e insan ayırmadan hizmet etmek bizleri daha da güçlendiriyor ve azimle çalışmamızı sağlıyor” diye konuştu.

İlçe teşkilatının uyumlu bir şekilde çalıştığını dile getiren Gültekin, “İlçe teşkilatımız, gerek kadın kolları gerek gençlik kollarımız gerekse ana kademedeki arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Kurum ve kuruluşlar, iş insanları, esnafımız ve vatandaşlarımızla sürekli irtibat halinde bir çalışma sistemimiz var. Birlikte hareket eden bir teşkilata sahibiz” ifadelerini kullandı.