AK Parti İlçe Başkanı Solak; "İlçemize hizmet için buradayız"

21 Ekim Dünya Gazeteciler günü dolayısıyla yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gazetecileri ağırlayan AK Parti İlçe Başkanı Soner Solak, ikinci dönem başkanlık görevine seçildiğini hatırlattı. "İlçem için varım ve hizmet için buradayım" diyen Başkan Solak, "Böyle bir ilçede hizmet etmenin manevi gururunu yaşıyorum. İlçe Başkanı iken 10 Ağustos 2020 tarihinde genel kurulumuzda seçimle geldik. Allah nasip ederse çok güzel hizmetler yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Göreve geldikleri günden bu zamana kadar ilçe teşkilatı olarak kamu kurumlarınca ilçeye sağlanan hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Solak, “İlçede ilk defa organize sanayi yatırımı yaptık. 2019 yılında ihalesi yapılmış olan trafo merkezi için 18 milyon 141 bin 492 lira yatırım söz konusu olup şu ana kadar yüzde 68'i gerçekleştirildi. 02 Nisan 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımızın imzalamış olduğu kararname sonucu Mut-Karaman arasında acele kamulaştırma kararı ile ilçeye doğal gaz gelecek. Gençlik merkezi, Yer Köprü Gençlik Kampı, kapalı spor salonuna ek salon, halı saha ve Barabanlı futbol sahası, proje okulları ile eğitim alanında yatırımlar, Toki, Laal Paşa Camii, Nore Sofi Türbesi, Dağ Camii restorasyonları, ilçeye 24 adet gölet yapımı, 10 tünel ve 10 viyadükten oluşan 3 milyar 200 bin TL bütçeli Mut-Silifke çevre yolu projesinde 1 viyadük bugüne kadar bitmiş, geri kalan kısımlar aralıksız yapımı devam etmektedir. 2023 de hizmete açılması planlanıyor ve inşallah bittiğinde Silifke Mut arası 20 dakikaya düşecek. Hastanemize 4 uzman geldi ve gelmeye de devam edecek. Mut Karaman arasındaki Sertavul geçidinde yapımı devam eden 3 bin 300 metrelik çift taraflı toplam 6 bin 600 metrelik yolun şu ana kadar 800 metresi tamamlanmış olup aralıksız olarak yapımı devam etmektedir. SYDV'ndan yardımlar ve desteklemeler devam etmektedir” dedi.

Başkan Solak, ilçenin nüfusu, coğrafi konumu dikkate alındığında çevre ilçelerle kıyas edildiğinde, alınan hizmetlerin ve yapılan yatırımların çok ciddi boyutlarda olduğunu vurgulayarak sözlerini, "Bu başarı hikayesinin arkasında hiç şüphesiz bizlere desteğini esirgemeyen evvela Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Plan Bütçe ve Komisyon Başkanımız Lütfi Elvan'ın 56 yıllık hasretimize son veren ve devamlılığını arzuladığımız Milletvekilimiz Zeynep Gül Yılmaz'ın yine Milletvekilimiz Hacı Özkan ile Milletvekilimiz Ali Cumhur Taşkın olmakla birlikte Mersin İl Başkanımız Cesim Ercik'in katkıları çok büyüktür. Kendilerine AK Parti Mut ilçe teşkilatı olarak teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye tamamladı.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Solak daha sonra toplu halde fotoğraf çektirdi.