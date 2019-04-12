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AK Parti Mersin İl Başkanı Ercik, yemin edip cüppe giyerek avukat oldu

MERSİN (İHA) – AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak Mersin’de stajını başarıyla tamamlamasının ardından, yemin edip cübbe giyerek, avukatlık mesleğine resmi olarak ilk adımı attı.

MERSİN (İHA) – AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak Mersin'de stajını başarıyla tamamlamasının ardından, yemin edip cübbe giyerek, avukatlık mesleğine resmi olarak ilk adımı attı.


Mersin Barosu başkanlık makamında Cesim Ercik için yemin töreni düzenlendi. Törene, Mersin Barosu Genel Sekreteri Adnan Günbay, Sayman Kazım Yüksel, AK Parti İl Yönetimi ve avukatlar katıldı. Törende, Av. Cesim Ercik, ruhsatını Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'dan aldı.


Yemin töreni öncesi konuşan Baro Başkanı Yeşilboğaz, “Bir siyasetçi meslektaşımızın baromuza üye olması bizlere mutluluk veriyor. Meslek adına, demokrasi ve hukuk adına olumlu katkıları olacağına, ayrıca meslektaşlarıyla olan ilişkilerini koruyup üst düzeyde tutacağına inancım tamdır. Kendisine meslek hayatında başarılar diliyorum. Mesleğe ve Mersin Barosu ailesine hoş geldiniz” dedi.


Ercik ise Mersin Barosu ailesinin bir ferdi olmaktan onur duyduğunu ifade ederek, hak, hukuk ve adalet adına mücadele edeceğini söyledi.


Yeşilboğaz, yemin edip cübbesinin giyen Ercik'e, avukatlık ruhsatnamesini imzalayarak takdim etti.

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