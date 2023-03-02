AK Parti Mersin İl Başkanlığına Adem Aldemir atandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle AK Parti Mersin İl Başkanlığına Adem Aldemir'in atandığı bildirildi.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AK Parti Mersin İl Başkanlığına Adem Aldemir'in atandığı bildirildi. Görevi Cesim Ercik'ten devralan Aldemir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Mersin İl Başkanlığına atandım. Bu süreçte Genel Başkan Yardımcımız Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'e, Bölge Koordinatörümüz Orhan Yegin'e, İl Koordinatörümüz Alim Tunç'a, Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'a, Mersin milletvekillerimiz Ali Cumhur Taşkın, Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan'a ve Mersin Teşkilatlarımıza desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu kutlu davada milletimize hizmet yolunda dava ve yol arkadaşlarımızla birlikte çalışacağım" dedi.