AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz: "Mersin'imiz depremzedelerimize kucak açan ilk şehirlerden oldu"

AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi Zeynep Gül Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mersin'in depremzedelere kucak açan ilk şehirlerden biri olduğunu belirterek, "Hemen hemen hepsinin ağzından dökülen ilk cümle 'Allah'a şükür', devletine teşekkür, ardından bir an evvel memleketlerine dönme isteği oldu. Devletimiz de bu yönde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Türkiye'nin yüreğinde derin yaralar açan, asrın en büyük felaketinin ardından devlet millet el ele vererek yaraları sarmaya, acıları dindirmeye, deprem enkazını kaldırmak için herkesin var gücüyle çalışmaya devam ettiğini kaydeden Yılmaz, ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Mersin'de de deprem felaketinin izlerini silmek için olağanüstü bir gayret gösterildiğini vurguladı. 11 ili etkileyen deprem felaketine en yakın ve güvenli bölgelerden biri olarak yer alan Mersin'in, afetten etkilenen vatandaşlara kucak açan ilk şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Mersin'imizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında 2 bin 617, okul pansiyonlarında 3 bin 525, özel yurtlarda bin 166, Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesindeki KYK yurtlarımızda 9 bin 945, otel, motel ve diğer işletmelerde ise 32 bin 693 kişi olmak üzere toplam 50 bin 101 afetzede vatandaşımız barındırılmaktadır. Evlerde barındırılan afetzede vatandaşlarımızın sayısı ise 105 bin 498'dir. Belediye tesislerinde barındırılan 5 bin 19 vatandaşımız ile birlikte şu an itibariyle ilimizde kayıtlı olarak bulunan depremzede sayısı 160 bin 618'dir" diye konuştu.

"Mersin'deki hastanelerde 23 bin 563 afetzede tedavi gördü"

Yılmaz, Mersin'in deprem felaketinin ardından barınmanın yanı sıra, yaralılar için de sağlık üssü haline geldiğini, 23 bin 563 afetzedenin ildeki sağlık birimleri ve hastanelerden hizmet aldığını söyledi. Asrın felaketinin ardından milletvekilleri ve teşkilat üyeleriyle birlikte Mersin'de barındırılan ve hastanelerde tedavi edilen depremzedeleri ziyaret ettiklerini anımsatan Yılmaz, afetzede vatandaşların acılarını paylaşmak ve yaralarını sarmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti. Yılmaz, "Depremzedelerimizin hemen hemen hepsinin ağzından dökülen ilk cümle, 'Allah'a şükür', devletine teşekkür, ardından bir an evvel memleketlerine dönme isteği olmuştur. Devletimiz de bu yönde çalışmalarını sürdürüyor. Depremzedelerimiz için geçici barınma alanları, konteyner kentlerin yapımı devam ediyor. Ayrıca Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği çerçevesinde kalıcı konutlar için de ilk temeller atıldı. 2 ay içerisinde toplam 309 bin konutumuzun yapım süreci başlayacak. İnşallah depremzedelerimiz 1 yıl içinde yuvalarına kavuşmuş olacak. El birliğiyle, tüm şehirlerimizi yeniden kalkındıracak, ekonomisiyle, kültürüyle, sanatıyla, depremden etkilenen her bir ilimizi her alanda yeniden ihya edeceğiz. Bir kez daha deprem felaketinde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyor, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum" şeklinde konuştu.