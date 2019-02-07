AK Parti Mut İlçe Başkanlığına Soner Solak atandı

Celal Kasap'ın belediye başkan aday adaylığı için istifa etmesinin ardından boşalan AK Parti Mut İlçe Başkanlığına atanan

Soner Solak, ilçeye hizmet için bu göreve getirildiğini söyledi. Solak, "Bu göreve layık olmak için gece gündüz çalışacağız. Partimizi en güzel şekilde temsil etmeye gayret edeceğiz. En kısa zamanda yönetim listesini hazırlayıp il başkanlığına onaylatarak göreve başlayacağım. Ülkem ve ilçem için en iyi şekilde görev yapacağım. Durmak yok yola devam” dedi.