AK Parti'li Yılmaz, limon üreticileri ve sektör temsilcileri ile bir araya geldi

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Türkiye'nin limon üretiminin yaklaşık yüzde 50'sinin karşılandığı Mersin'de, limon üretici ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin narenciye sektörüne muhtemel etkilerine ilişkin istişarelerde bulunulurken, limon üreticileri ve sektör temsilcileri Milletvekili Yılmaz'a afet sonrası yaşadıkları sorun ve taleplerini iletti.

"Üreticilerimizin sorun ve taleplerinin takipçisi olacağız"

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, son 20 yılda Türkiye'de tarımsal üretimin gelişmesi için çiftçilere ve üreticilere milyarlarca liralık desteklerde bulunulduğunu, bu desteklerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Özellikle sebze ve meyvecilik ile seracılık faaliyetlerinde Türkiye'nin büyük bir bölümüne üretimle katkı sağlayan Mersin'in, limon başta olmak üzere narenciye üretiminde ilk sıralarda yer aldığını anımsatan Yılmaz, “Mersin, limon üretiminde ülkemizde birinci sırada yer alıyor. Türkiye'de limon üretiminin yaklaşık yüzde 50'si Mersin'de, bu oranın da büyük bir kısmı Erdemli ilçemizde gerçekleştiriliyor. Tarsus, Mezitli ve Akdeniz ilçelerimiz de de büyük oranda limon üretimi yapılıyor. Sadece Erdemli ilçemizde 15 binin üzerinde ailemiz limon üretiyor. Diğer iş kollarıyla birlikte on binlerce insanımız, limon üretiminden geçimini sağlıyor. Asrın en büyük felaketinin ardından ne yazık ki birçok sektörümüz gibi limon üreticilerimiz de etkilendi. Biz de sektör temsilcilerimizle, üreticilerimizle, ziraat odası başkanlarımızla bir araya geldik. Sorunlarını, taleplerini dinledik. Üreticilerimizin, çiftçilerimizin, sektör temsilcilerimizin sorun ve taleplerinin takipçisi olacağız. Hiçbir üreticimizin mağdur olmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz da Mersin'de dalda ve depoda kalan limonun değerlendirilmesi için çözüm önerilerini sunduklarını belirterek, ilgi ve desteklerinden dolayı üreticiler ve sektör temsilcileri adına Yılmaz'a teşekkür etti.