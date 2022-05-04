AK Parti'li Yılmaz: "Mersin'de 13 baraj ve 8 gölet inşaatı devam ediyor"

AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi Zeynep Gül Yılmaz, Mersin için içme ve sulama suyu bakımından hayati öneme sahip 8 baraj ve 11 gölet inşa edildiğini, 13 baraj ve 8 gölet inşaatın da devam ettiğini belirterek, "2022 yılı sulama sezonunda 717 bin 560 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine 6 milyar TL'den fazla katkı sağlanması hedefleniyor” dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, AK Parti hükümetlerinin, Türkiye'de tarımsal üretimin gelişmesi için 20 yıldır çiftçilere ve üreticilere milyarlarca liralık desteklerde bulunduğunun altını çizdi. Özellikle sebze ve meyvecilik ile seracılık faaliyetlerinde Türkiye'nin büyük bir bölümüne üretimle katkı sağlayan Mersin'in, yaş sebze ve meyve, narenciye, bakliyat ihracatında ilk sıralarda yer aldığını kaydeden Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Mersin'e yaptığı yatırımlarla da modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırıldığını, tarımda su tasarrufunun sağlandığını, çiftçilerin kazançlarının artırıldığını ve ülke tarımına büyük katkı sunulduğunu vurguladı.

"13 baraj ve 8 gölet inşaatı devam ediyor"

Mersin için içme ve sulama suyu bakımından hayati öneme sahip 8 baraj ve 11 gölet inşa edildiğini, 13 baraj ve 8 gölet inşaatın da devam ettiğini anımsatan Yılmaz, “Bu çerçevede özellikle sulama yatırımlarımızı hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışıyoruz. Sulama başta olmak üzere mevcut su kaynaklarımızın azami surette değerlendirilmesi ve en verimli şekilde kullanılması için ilimizde de modern projeler yürütülüyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi ile Mersinli çiftçilerimizin gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağlanıyor” diye konuştu.

Mersin'de 2022 yılı tarımsal sulama sezonu başladı

Yılmaz, yaş sebze ve meyde ihracatında Türkiye şampiyonu olan Mersin'de, 2022 yılı tarımsal sulama sezonunun başladığını belirtti. Yeni sezonun Mersinli çiftçilere ve üreticilere hayırlı olması temennisinde bulunan Yılmaz, şunları söyledi:

“İlimizde 2022 yılı sulama sezonunda 700 bin dekardan fazla tarım arazisi sulanacak. 717 bin 560 dekar arazide yapılacak sulu tarım ile birlikte 2022 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 6 milyar 261 milyon 503 bin TL katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Yeni sulama sezonunun Mersinli çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor, bol ve bereketli bir sulama sezonu geçirmelerini temenni ediyorum.”