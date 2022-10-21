AK Parti'li Yılmaz'dan TTB Başkanı Fincancı'ya tepki

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlere yönelik kimyasal silah kullandığı iddiasına sert tepki göstererek, “Alçak bir iftira şebekesinin parçası olan, kirli odakların temsilciliğine soyunan Türk Tabipler Birliği Başkanı ve temsil ettiği zihniyeti şiddetle kınıyor, istifaya davet ediyorum” dedi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, TTB Başkanı Fincancı'nın bebek katillerini, cinayet şebekelerini masum göstermeye çalışmakta olduğunu söyledi. Fincancı'nın, hain terör örgütü PKK'nın sözde medya kuruluşunda katıldığı bir canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlere yönelik kimyasal silah kullandığını iddia ederek kahraman Türk ordusuna iftira attığını ifade eden Yılmaz, “Hekimlerimizi temsil eden bir yapının başında bulunanlar, terör örgütünü meşrulaştırarak, bebek katillerini aklayarak, oturdukları koltukları asla suistimal edemez ve kirletemez. Bunun adı siyaset de değildir. Eğer, bu kişiler siyaset yapmak istiyorsa, doktor önlüğünü çıkartıp kendisini yakın hissettiği partiye katılmalıdır. Bu açıklama vicdana da ahlaka da sığmaz” diye konuştu.

Yılmaz, Türk ordusunun hain teröristlerle mücadelesini haklı, şeffaf ve onurlu bir şekilde, hukuki ilkelere bağlı olarak sürdürdüğünün altını çizdi. Fincancı'nın açıklamalarını kınayan Yılmaz, "Milli Savunma Bakanlığımız da iftiraları yalanlayarak kullanıldığı iddia edilen mühimmatların envanterinde bulunmadığını açıklamıştır. Alçak bir iftira şebekesinin parçası olan, kirli odakların temsilciliğine soyunan Türk Tabipler Birliği Başkanı ve temsil ettiği zihniyetini şiddetle kınıyor, istifaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

"Millet İttifakı icazet yarışına girdi"

Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin de sırlarla dolu olduğunu savunarak şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu'nun sır gezisi henüz tazeliğini korurken, Millet İttifakı'nın bir diğer kanadı İYİ Parti heyetinin de ABD'ye sır dolu bir gezi gerçekleştirmesi, her iki partinin de bir ‘icazet yarışı'na girdiklerinin göstergesidir. Her ikisi de ABD'ye bağlılıklarını gösterme yarışına girmişler. Art arda gerçekleşen bu ziyaretlerin başka hiçbir izahı olamaz. Şaibelerle dolu ziyaretlerden hangi sözleri alarak döndükleri, kendilerinin hangi sözleri verdikleri elbette ortaya çıkacaktır. Biz AK Parti olarak gücümüzü de icazetimizi de desteğimizi de aziz milletimizden alıyoruz."

Önceliklerinin Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da milli hükümetler eliyle yönetilmeye devam etmesi olduğunu kaydeden Yılmaz, bu dönemde güçlü ve tecrübeli liderlik dönemine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu da ancak ve ancak dünyanın gıptayla izlediği, tüm dünya devlet ve hükümet liderleriyle görüşebilen, her şart ve koşulda sağladığı başarılı diplomasiyle dünya siyasetine yön veren Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşılayabilir. Tek motivasyonları Cumhurbaşkanımızı indirmek ve Cumhur İttifakı'nı bozmak olan CHP ve kurulmasına öncülük ettiği muhalefet ittifakı, bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Ancak aziz milletimiz her şeyin farkındadır ve bunlara geçmiş seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de fırsat vermeyecek, vatanımızı bunlara teslim etmeyecektir.”