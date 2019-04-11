AK Parti'nin Mersin merkezde seçilen ilk belediye başkanı mazbatasını aldı

MERSİN (İHA) – Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kuruluşundan bu yana Mersin merkezde seçilen ilk belediye başkanı olan Mustafa Muhammet Gültak, bugün mazbatasını alarak göreve başladı. Yıllardır CHP ve HDP yönetimlerinde olan Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Gültak, bir ilki de başarmış oldu.

31 Mart seçimlerinde Akdeniz Belediye Başkanı seçilen Mustafa Muhammet Gültak, yapılan itirazların sonuçlanmasının ardından bugün mazbatasını aldı. AK Parti adına Mersin merkezde bir ilke imza atan Gültak, HDP yönetimindeyken Aralık 2016'da kayyum atanan Akdeniz Belediyesi'nin yeni başkanı oldu. Gültak'a, mazbata ve devir teslim töreninde partililer sloganlar ve tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Mersin Adliye Sarayı'nın bahçesini, konferans salonunu ve belediye bahçesini dolduran AK Parti'liler, Gültak'ı davul zurnayla karşıladı.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, eşiyle birlikte ilk olarak Mersin Adliyesi'ne geldi. AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, Mersin milletvekilleri, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililerin doldurduğu adliye konferans salonunda düzenlenen mazbata törenine Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan da katıldı. Gültak, burada mazbatasını Akdeniz İlçe Seçim Kurulu başkanlarının elinden aldı.

Gültak, belediye mührünü ve anahtarını kayyumdan devraldı

Daha sonra adliye binasının yan tarafında bulunan Akdeniz Belediyesi'ne kalabalık partili gurubu ve davul zurna eşliğinde geçen Gültak için belediyenin konferans salonunda devir teslim töreni düzenlendi. Salona, Akdeniz Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ile birlikte giren Gültak, alkışlarla karşılandı.

Devir teslim töreninde konuşan Kaymakam Pamuk, yaklaşık 2 yıldır Akdeniz Belediye Başkan Vekilliğini yürüttüğünü anımsatarak, Mersin'e ve Akdeniz'e hizmet etmeye çalıştığını söyledi. Bu hizmetlerin takdirini Akdeniz ve Mersin kamuoyunun değerlendireceğini belirten Pamuk, “Bu süreçte Mersin'in tüm farklı toplumsal kesimlerinden, siyasi partilerimizden, milletvekillerimizden bakanlarımızdan ve valimizden çok büyük destekler gördük. Bir şeyler yapıldıysa bu ekibin bir eseri. Bundan sonra Başkanımız Mustafa Bey'e de ağır bir yük yüklendi. Allah yardımcısı olsun. Gönül huzuru içerisinde belediyeyi teslim etmenin mutluluğunu ifade etmek istiyorum. Bu bir bayrak yarışı. Ben eminim ki, bizden devraldığı bu bayrağı çok daha iyi noktalara taşıyacaktır, Akdeniz çok daha iyi noktalara gelecektir” dedi.

“Herkesi kucaklayacağıma, herkesin başkanı olacağıma söz veriyorum”

Gültak ise seçim sürecini ‘güzel bir telaştı' diye niteledi. 31 Mart'ın, partililerin, vekillerin, bakanların çalışmaları, kendi performansıyla ve Akdeniz'de oturanların teveccühüyle bu günlere geldiklerini vurgulayan Gültak, seçim sürecinde bir söz verdiğini anımsatarak, “‘Huzurun, kardeşliğin, sevginin, barışın ve muhabbetin teminatçısı olacağız' dedik. Sözümüzün arkasında sapasağlam duruyoruz. Merak etmesinler. Buradan herkese sesleniyorum; bugünden itibaren Mustafa Gültak, annesinden yeni doğmuş bebeklerin de yaşlılarımızın da gençlerimizin de kadınlarımızın da beylerimizin de adı ne olursa olsun, dini ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, bana oy verip vermemesinin hiçbir önemi olmadan hepsini kucaklayacağıma, hepsine hizmet götüreceğime, hepsinin başkanı olacağıma ve herkesle birlikte Akdeniz'i en güzel Akdeniz yapacağıma bir kere daha söz veriyorum. Artık Akdeniz ayrıştırılmayan, birleştirilen, kardeşçe yaşanan, özgürce konuşulan, özgürce gezilebilen; huzurun ve barışın, sevginin, güler yüzün olduğu bir yer olacak. Bunun teminatçısıyız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Muhittin Pamuk, belediyenin mührünü ve sembolik anahtarını Gültak'a teslim etti.

Gültak, belediyeyi devralmasının ardından, bahçede bekleyen partililere seslendi.