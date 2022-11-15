Akademisyen anneden ebeveynlere öneri

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin ara tatilde çocuklara armağan ettiği ve yoğun ilgiyle devam eden “Toroslar Çocuk Şenliği'nde” aileler de unutulmadı.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde her gün farklı bir çizgi dizi kahramanı ile buluşan çocukların ebeveynlerine, “Çocuğumun Beyninde Neler Oluyor?” adlı seminer düzenlendi. Aynı zamanda kendisi de bir anne olan Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal tarafından verilen seminerde, çocukların kişiliklerinin gelişmesinde nelerin etkili olduğu ve ebeveynlere ne gibi görevlerin düştüğüne dair sorular cevaplandı. Yoğun ilginin olduğu seminerde katılımcılar, akademisyen bir anneden çocuk büyütme süreci ile ilgili bilimsel gerçekleri dinledi. Anne, baba ve çocuk sahibi olmak isteyenler için bir rehber niteliğinde gerçekleşen seminerde konuşan Doç. Dr. Kangal, çocuk ve beyin konusunda yapılmış pek çok araştırma sonucunu anlattı. “İnsan olunur mu? İnsan doğulur mu?” sorusunu da yanıtlayan Kangal, sosyal etkileşimin önemine değinerek, "Bir insanın gelişiminde en önemli şeyin ne olduğunu bu sorunun cevabı ortaya koyuyor. İnsan olmanın birinci koşulu elbette ki insan olarak dünyaya gelmektir. Ama insan olmak için başka insanlara ihtiyacımız var. Örneğin bir bebeğin ihtiyacı olan ve sosyal etkileşim sağlayacak insanlar annesi, babası ve çekirdek ailesidir. Bu sosyal çevrenin içinde annesine, babasına ve yanındaki diğer yetişkinlere bakarak bir karakter şekillendiriyor. Kurtla büyüyen kurt gibi oluyorsa, sizinle büyüyen sizin gibi olacak” dedi.

Çocukların, duyguları kopyaladığına da dikkat çeken Kangal, "Çünkü duygular, mimikler kopyalanarak öğrenilen bir süreçtir. Herhangi bir nörolojik problemi yoksa ya da beyin yapısında herhangi bir problem yoksa çocuğun gelecekte yapacaklarından biz sorumluyuz. Dolayısıyla bu bilgiler bizim için çok kıymetli” diye konuştu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar Çocuk Şenliği çerçevesinde düzenledikleri seminere katkı sunan Saniye Bencik Kangal'a teşekkür etti. Aileleri bilinçlendirmenin önemine vurgu yapan Yılmaz, "Biz büyük bir aileyiz. Sosyal ve çevik belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimizi sürdürerek, çocuk, genç, yaşlı her yaştan vatandaşımızın hayatta karşılaşabileceği sorunları çözmeye çalışıyoruz. Düzenlediğimiz seminerlerle toplumun tüm kesimiyle bir araya geliyoruz. Ara tatilde çocuklarımıza hediye ettiğimiz Çocuk Şenliğimizde ebeveynleri de unutmadık. Gelecek nesillerin bebeklikle başlayan gelişim sürecini desteklemek ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz seminer yoğun ilgi gördü. Tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim. Eğitim seminerlerimiz devam edecek” dedi.