AKAMİB Başkanı Kılıçer: "İhracatta başarı için kurumsallaşmak gerekli"

AKAMİB tarafından, bölgedeki üreticilerin ihracat rakamlarını artırmak amacıyla ikinci eğitim faaliyeti olarak 25-26 Şubat tarihlerinde online olarak düzenlenen “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile Anayasası” konulu interaktif eğitimlerde aile firmalarının kurumsallaşması için gerekenler anlatıldı.

AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, UR-GE projesini değerlendirerek, “Türkiye ekonomisinin dinamosu KOBİ'lerimizin büyük bir kısmını aile şirketleri oluşturuyor. Hızlı karar alabilme ve uygulayabilme yeteneğine sahip aile şirketlerimizin ihracattaki en büyük problemlerinden biri kurumsallaşma sürecini tamamlayamamalarından kaynaklı. Hatay bölgemizdeki firmalarımız çok başarılı işler yapıyorlar. Amacımız onların aile şirketi ruhunu korurken kurumsal bir yapıya dönüşmelerini sağlamak. İhracatta başarı için kurumsallaşmak gerekli. Bu dönüşümü sağlarsak bölgedeki ihracatı da istihdamı da artırabiliriz” şeklinde konuştu.