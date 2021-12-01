AKAMİB Başkanı Kılıçer: “Körfez ülkelerine ihracatı artırmanın yolu Dubai'den geçiyor”

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) tarafından Hatay'daki mobilya ve mobilya aksesuar üreticilerinin daha fazla ihracat yapabilmesi amacıyla düzenlenen Hatay Mobilya ve Aksesuarları URGE projesi kapsamında üreticiler yurtdışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirdi.

23-26 Kasım 2021 tarihleri arasında 15 firmanın katılımıyla Dubai'de gerçekleşen yurtdışı pazarlama faaliyetinde mobilya ithalatçılarıyla görüşen Hataylı üreticiler hem kendi ürünlerini tanıttı hem de bölgenin pazar dinamiklerini yerinde inceledi. Etkinlik boyunca katılımcı firmaların her biriyle özel olarak ilgilenen Dubai Ticaret Ataşeleri Ahmet Canlı ve Ersoy Erbay'ın, BAE pazarına ilişkin bilgilendirdiği firmalar ayrıca 24 Kasım 2021 tarihinde Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleşen Decobuild fuarına katıldı. Fuarda sektörle ilgili trendleri ve ürünleri incelemenin yanı sıra potansiyel alıcılarla da bir araya gelen ihracatçı firmaların, sektör için stratejik bir öneme sahip Dubai'de kurduğu yeni iş birlikleri sektöre motivasyon sağlarken, URGE projelerinin de başarısını göstermiş oldu.

Körfez ülkelerinin anahtarı Dubai

AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Bölgenin en katma değerli ihracat kalemlerinden olan mobilya ürünlerinin, farklı pazarlarda ihracatını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektör için stratejik bir öneme sahip Dubai, Ortadoğu ülkeleri için de bir hub konumunda. Burada yaptığımız ticari anlaşmalar sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nde değil tüm körfez ülkelerinde büyümemizi sağlayacak” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü, “Türkiye mobilya sektörünün Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatı ilk 10 ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,5 artarak 61 milyon dolar seviyesine geldi. İyi bir artış trendi yakalamış olmamıza rağmen ulaştığımız rakamlar bölgenin potansiyelinin çok gerisinde. Bu bölgeye yaptığımız pazarlama faaliyetlerini çeşitlendirmek ve başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere tüm körfez ülkelerinde ihracatımızı artırmak istiyoruz.”

Güçlü KOBİ'ler sürdürülebilir ihracat

Yapılan URGE projelerini de değerlendiren Başkan Kılıçer, “Bölge ihracatçılarımızın büyük çoğunluğunu KOBİ'ler oluşturuyor. Hızlı karar alabilen ve hızlı hareket edebilen KOBİ'lerimiz farklı pazarların ihtiyaçlarına çabuk dönüş yapabiliyor ve bu sayede girdikleri pazarlarda kolayca büyüyebiliyorlar. Girdikleri pazarlarda öncü kuvvet gibi diğer firmaların da önünü açan KOBİ'lerimizi ne kadar güçlendirirsek daha fazla pazarda, daha çok ürün gruplarıyla yer alabilir, ihracat artışımızı sürdürülebilir kılabiliriz. KOBİ'lerimizin markalaşma, pazarlama gibi alanlardaki yeteneklerini artırmak, hedef pazarları daha iyi analiz edebilmelerini hedeflediğimiz URGE projesinden aldığımız geri dönüşlerin yanı sıra ihracat ve ihracatçı sayısındaki artışlarımız da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.