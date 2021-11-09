AKAMİB'den yurt dışı tanıtım atağı

Yılın ilk 10 ayında AKAMİB, yüzde 27 artışla 434,4 milyon dolar mobilya, yüzde 38,5 artışla 116 milyon dolar keresteler, sandık, kafes ve palet, yüzde 16,3 artışla 100,5 milyon dolar kağıt, karton ve matbu yayınları, yüzde 32 artışla 40 milyon dolar orman tali ürünleri ve yüzde 35 artışla 28 milyon dolar diğer ahşap mamulleri ihracatı gerçekleştirdi.

İhracattaki katma değeri artırmak için yapılan çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirten AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Gerçekleştirdiğimiz URGE projeleri kapsamında farklı şehirlerimizdeki farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hatay Mobilya ve Aksesuarları URGE projemiz kapsamında 23-26 Kasım tarihlerinde Dubai, 2022 yılında ise Mersin Kereste Palet URGE projemiz kapsamında İsrail ve Katar, Adana Mobilya URGE projemiz kapsamında da Almanya'ya pazarlama faaliyetlerimiz olacak. Sektörlerimiz için önemli bu pazarlarda gerçekleştireceğimiz bu faaliyetler sayesinde yeni alıcılara ulaşacağız” şeklinde konuştu.

"İhracatı artırmak için kıta kıta gezeceğiz"

Normalleşme ile birlikte dijital tanıtım çalışmalarının yanı sıra fiziki çalışmalara da ağırlık vereceklerini belirten Başkan Kılıçer, “İhracatı artırmak için dünyanın dört bir yanına gideceğiz. Önümüzdeki dönemde Avrupa ve Asya'da yapacağımız çalışmalara ek olarak ABD, Kanada ve Avusturalya'ya da sektörel ticaret heyetler düzenleyeceğiz. Türk ürünlerini tanıtmak ve farklı pazarlarda ihracatımızı artırmak için kıta kıta gezeceğiz” dedi.

Bölgenin en önemli ihracat kaleminin mobilya olduğunu söyleyen Kılıçer, “Mobilya üretimi tekstilden orman ürünlerine, kimyadan lojistiğe kadar bir çok yan sektörü de büyütüyor ve bulunduğu şehirlerde yoğun bir istihdam sağlıyor. Katma değeri yüksek bir ürün olan mobilyada yatırım iştahı da yüksek. Sektöre verilecek destekler ile mobilyada bir dünya markası olabilir ve ekonomiye, istihdama yaptığımız katkıyı daha da artırabiliriz” diye konuştu.