Akaryakıtçılar kaçakçılığa karşı KDV'nin indirilmesini istiyor

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 10 No'lu Akaryakıt, LPG, Madeni Yağın İşlenmesi ve Ticareti Meslek Komitesi Başkanı Apti Öztürk, kaçak satışların ve bu nedenle yaşanan haksız rekabetin önlenmesi için akaryakıtta KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi talebinde bulundu. Kalan yüzde 17'lik KDV farkının ÖTV'ye eklenebileceğini belirten Öztürk, bu uygulamanın kesin çözüm getireceği savundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Öztürk, sektörde yaşanan haksız rekabetin çözümü için KDV uygulamalarında değişikliğe gidilmesi önerisinde bulundu. Güncel KDV oranlarının kaçak akaryakıt satışını teşvik eder hale geldiğine değinen Öztürk, akaryakıtta maliyetin altında fiyatlardan satışın tüm hızıyla devam ettiğini vurguladı. Satıcıların KDV'siz satışının hem sektöre zarar verdiğini hem de devletin istenilen ölçüde vergi gelirine ulaşmasını engellediğini kaydeden Öztürk, "Motorin ve benzin satışında KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e çekilmesi bu noktada büyük önem taşıyor. Oluşacak yüzde 17'lik farkın ÖTV'ye eklenmesi halinde devletin de bir zararı olmayacak, işini hakkıyla sürdüren satıcılar da kazanacak. Bunun kesin bir çözüm olduğuna inanıyoruz. Böylece tek irsaliye ile birden fazla yere teslimatın önüne geçilecek. Devlet de aynı vergiyi sorunsuz şekilde ve daha erken tahsil edebilecek. Üstelik nihai tüketicinin de herhangi bir kaybı olmayacak ve böylece akaryakıtta kayıt dışı ticareti önlemede önemli yol kat edilmiş olacak" dedi.

"Tavan fiyat uygulamasından vazgeçilmeli"

Bir diğer önemli konunun akaryakıt fiyatlarının belirlenmesi olduğunu kaydeden Öztürk, "Bilindiği üzere Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği'nde olağanüstü hallerde taban veya tavan fiyat belirleme, tarife veya tavan fiyat oluşturmaya ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, piyasaya arz edilen mal ve hizmet fiyatlarının serbestçe oluşacağı belirtiliyor. Günümüzde ise akaryakıt fiyatlarında kur artışı kaynaklı yükselişin önüne geçilmesi için yürürlükte olan tavan fiyat uygulaması, sektörün en büyük sorunlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Sabitlenmiş pompa fiyatları, kısa vadede tüketiciler açısından akaryakıt fiyatlarında belirsizliği ortadan kaldırsa da orta ve uzun vadede olumsuz sonuçlara yol açacak tehlikeleri barındırdığı söylenebilir. Sektörde uzun vadeli ve dengeli bir fiyat oluşumunun sağlanması adına kendi düzeni içerisinde rekabetçi bir piyasa için tavan fiyat uygulamasından vazgeçilmesi doğru bir politika olacaktır" ifadelerini kullandı.

Akaryakıt şirketleriyle bayiler arasında yaşanan sıkıntılara da dikkat çeken Öztürk, özellikle dağıtım şirketi ile bayi arasında paylaşılan kar marjlarının giderek düşmesinden şikayetçi oldu. Satılan her litre akaryakıttan belli tutarda alınan payın bir bölümünü dağıtım şirketi bir bölümünü de bayilerin aldığını hatırlatan Öztürk, “Son dönemde kar payları düşünce dağıtım şirketleri de çözüm olarak bayi paylarını azaltma yoluna gitti. Maalesef kar payları tek yanlı olarak belirleniyor. Akaryakıt dağıtım şirketlerinin depolama gibi tüm giderleri bayilere yansıtılıyor. Bu durum dağıtım şirketleri ile bayileri karşı karşıya getiriyor" şeklinde konuştu.

"Komisyon bedeli ciddi maliyet oluşturuyor"

Günümüzde kredi kartları ya da banka kartlarının kullanımı için satış yapan yerlerdeki pos cihazlarından ödeme işlemleri yapılırken bankaların belirlediği oranda komisyon alındığına dikkat çeken Öztürk, bu komisyon bedellerinin özellikle akaryakıt istasyonları gibi kar marjlarının düşük olduğu sektörlerde ciddi bir maliyet ve sorun olarak karşılarına çıktığını söyledi.

Dağıtım firmaları tarafından bayilere kesilen faturalara da değinen Öztürk, bu faturalarda tek taraflı ve şeffaf olmayan uygulamaların söz konusu olduğuna dikkat çekti. Akaryakıt dağıtım şirketleri ile bayiler arasında yapılan sözleşmelerle ilgili de konuşan Öztürk, bu sözleşmelerde bayi aleyhine haksız hüküm içeren ve bayilerin müdahil olma şansı bulunmayan konularda bayileri maddi ve manevi olarak zor durumda bırakacak hükümlerin EPDK tarafından iptal edilmesi veya yeniden düzenlenmesi talebinde bulundu.