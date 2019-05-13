Akbaş: "Geri dönüşüm parkı Türkiye'de örnek teşkil edecek"

Çevdosan Genel Müdürü Emre Akbaş, Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde hayata geçirilen Geri Dönüşüm Parkının, Türkiye'de örnek olacağının altını çizdi.

Mezitli Belediyesi ile Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) işbirliğinde yapılan Geri Dönüşüm Parkının açılışı törenle gerçekleştirildi. Tamamı geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan parkın Türkiye'de örnek teşkil edeceğini belirten Çevdosan Genel Müdürü Emre Akbaş, "Mezitli Belediyesi ve MIP işbirliğinde yapılan geri dönüşüm parkı, vatandaşlarımız tarafından takdir topladı. Geri dönüşüm ülkemiz açısından önemsenmesi gereken bir konu. Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'ın geri dönüşüm konusundaki hassasiyeti bizleri son derece sevindiriyor. Yapılan bu park Türkiye'de örnek teşkil edecektir" dedi.

Ambalaj atığı toplama ve ayrıştırma alanında faaliyet gösteren Çevdosan, parkın açılışında vatandaşlara geri dönüşümü anlatan dergi ve boya kalemleri dağıttı.