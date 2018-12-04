Akbaş: "Geri dönüşüme yönelik düzenlemelerin destekçisiyiz"

ÇEVDOSAN Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akbaş, "Poşet düzenlemesinden sonra pet şişe, cam, metal karton kaplar içinde uygulanacak olan düzenleme. doğa ve insan sağlığı açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Ülkede kişi başına toplam kullanımı 440 adet olan plastik poşetlerin 40'a düşürülmesi adına atılan adımlardan sonra cam, metal ve pet şişelerle, plastik ve karton kaplar için de yeni bir uygulama geleceğini duyuran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, ÇEVDOSAN Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akbaş'tan destek geldi.

ÇEVDOSAN Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akbaş, "Poşet düzenlemesinden sonra pet şişe, cam, metal karton kaplar içinde uygulanacak olan düzenleme doğa ve insan sağlığı açısından büyük önem taşıyor. ÇEVDOSAN olarak uygulanacak düzenlemenin her zaman destekçisi olacağız" diye konuştu.

"Yıllık 20 milyar lira tasarruf"

Artık sıfır atık bilinci ile hareket edilmesi gerektiğine işaret eden Akbaş, "Doğamızın korunması ve ülke ekonomisi adına Bakanımız Murat Kurum'un başlatmış olduğu düzenleme ile birlikte yıllık 20 milyar lira gibi bir rakam hükümetimizin kasasında kalacaktır. Bu bağlamda geri dönüşümün el birliği ile desteklenerek, hem maddi açıdan hem de daha yaşanabilir bir Türkiye için elimizi taşın altına koymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.