Akciğer kanseri ve amfizeme bağlı ölümlerin yüzde 90'ı sigaradan

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, akciğer kanseri ve amfizeme bağlı ölümlerin yüzde 90'ının sigaraya bağlı olduğunu belirterek, "Sigara içenlerde kalp krizi, inme ve bacak kangreni riski daha fazladır. Sigara içen erkeklerde iktidarsızlık, kadınlarda ise düşük yapma, erken doğum ve düşük ağırlıklı bebek doğurma riski artar" dedi.

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla açıklama yapan Müdür Bahçacı, sigara kullanımının halk sağlığını tehdit eden ve mutlaka mücadele edilerek önlenmesi gereken bir sorun olduğunu belirtti. Aktif ve pasif sigara içiciliğinin ölümlere, hastalıklara, sakatlıklara neden olduğunu vurgulayan Bahçacı, "Psikolojik ve maddi açıdan kişilerin ve toplumun sağlığını tehdit ettiği bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2019 yılı 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü teması 'akciğer sağlığı' olarak belirlenmiştir. Sigara her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon insanın beklenenden önce ölümüne yol açmaktadır. Bu ölümlerin yaklaşık 600 bini sigara dumanından pasif etkilenme sebebiyle olmaktadır. Sigaranın verdiği zararları ortadan kaldırmanın tek yolu, sigarayı tamamen bırakmaktır" diye konuştu.

"Akciğer kanseri ve amfizeme bağlı ölümlerin yüzde 90'ı sigaraya bağlıdır"

Sigara kullanımını boykot ettiklerinin altını çizen Bahçacı, "Akciğer kanseri ve amfizeme bağlı ölümlerin yüzde 90'ı sigaraya bağlıdır. Ağız, gırtlak, yemek borusu, mide, pankreas, mesane, prostat ve rahim ağzı kanserleri, sigara içenlerde daha fazla görülür. Sigara içenlerde kalp krizi, inme ve bacak kangreni riski daha fazladır. Sigara içen erkeklerde iktidarsızlık, kadınlarda ise düşük yapma, erken doğum ve düşük ağırlıklı bebek doğurma riski artar. Sigara, sık sık üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olur. Sigara içmediği halde sigara dumanına maruz kalmak da benzer sağlık problemlerine yol açar. Özellikle küçük çocuklarda akciğer gelişimine zarar verir, astım olma riskini artırır" şeklinde konuştu.

"Sigaraya bırakanları destekliyoruz"

Sigarayı bırakanları desteklendiklerini kaydeden Bahçacı, "Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra kan basıncı azalır ve nabız yavaşlar. Kan dolaşımının iyileşmesine bağlı olarak el ve ayaklarda vücut ısısı artar. 8 saat içerisinde karbonmonoksit seviyesi normale iner, kandaki oksijen miktarı yükselir. 48 saatte sinir uçlarında onarım başlar, koku ve tat alma duyusu iyileşir. 2 yıl içerisinde kalp hastalığına bağlı ölüm oranı yüzde 36 oranında, tekrar kalp krizi geçirme riski ise yüzde 50 oranında azalır. İyi kolesterol olarak bilinen HDL miktarı artar. 2 hafta ile 3 ay içerisinde sigaraya bağlı öksürük ve balgam ortadan kalkar, egzersiz kapasitesinde artış gözlenir. Kaybedilen akciğer fonksiyonları geri kazanılmaz ancak, 1 yıl sonra akciğer fonksiyonlarındaki düşüş hızı azalır ve hiç sigara içmeyen bir kişi ile aynı seviyeye gelir. Akciğer kanseri riskinde birinci yıldan itibaren düşme başlar, ancak hiç sigara içmemiş bir kişinin taşıdığı riske yaklaşması 20 yıl alır. 10 yılda ağız, boğaz, yemek borusu kanseri riski yarı yarıya azalır. Benzer şekilde, mesane, böbrek, pankreas kanseri riski de düşer. Sigara kullanımına bağlı olarak görülen üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit ve faranjit sıklığında azalma görülür. İnme riskinde birinci yıldan itibaren azalma başlar. 10 yıl içinde bu risk, hiç sigara içmemiş kişilerin seviyesine iner" ifadelerini kullandı.

"Öncelikle sigarayı bırakmayı gerçekten isteyin"

Sigarayı bırakmak isteyenlere önerilerde de bulunan Bahçacı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Öncelikle sigarayı bırakmayı gerçekten isteyin. Sigarayı bırakma konusunda sizin için geçerli olan sebepleri bulun ve sağlığınız için çok önemli olan bu kararı vermekte gecikmeyin. Geçmişteki bırakma denemelerinizi bir başarısızlık olarak görmektense, her denemeden öğrendikleriniz ile bir sonraki denemenizde size yardımcı olabilecek noktalara odaklanın. Sigarayı yardımsız bırakmaya karar verdiyseniz, önünüzdeki üç hafta içerisinde sigarayı bırakmak için bir tarihi belirleyin. Bu tarihi yakınlarınıza duyurun ve bu konuda size destek vermelerini isteyin.Sigarayı bırakma tarihi geldiğinde, sigara içmeyi tamamen bırakın. Bol miktarda su ve düşük kalorili içecekler tüketin. Şekerli ve yağlı yiyeceklerden daha az tüketmeye çalışın. Yeterince uyumaya ve dinlenmeye dikkat edin. Düzenli olarak ve kolayca uygulayabileceğiniz bir egzersiz programına başlayın. Günlük hayatın getirdiği stresi azaltmak için yeni bir hobi edinmek gibi yeni alternatifler yaratın.Boş kalmaktan kaçının. Canınız aşırı derecede sigara içmek istediğinde, başka bir aktivite ile meşgul olun. Derin ve yavaş nefes alarak rahatlamaya çalışın. Sigarayı bıraktıktan sonra karşılaşabileceğiniz kilo alma, gerginlik, yoğunlaşma güçlüğü, asabiyet, çöküntü ve huzursuzluk gibi sorunların sizi korkutmasına izin vermeyin."

4207 sayılı Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 2018 yılında 27 ekip, 45 görevli personel ile 27 bin 477 işletmede 89 bin 578 denetim yaptıklarını vurgu yapan Bahçacı, bu işletmelerden 437'sine idari para cezası, 18 işletmeye ise kapatma cezası uygulandığı dile getirdi. 2019 yılı ilk dört ay içerisinde de 27 bin 13 işletmede 29 bin 247 denetim yapıldığını kaydeden Bahçacı, bu işletmelerden 197'sine idari para cezası, 10 işletmeye ise kapatma cezası verildiğini ifade etti. Mersin'de 2018 yılında sigara bırakma polikliniklerine 5 bin 681, 2019 yılının ilk 5 ayında ise bin 370 kişinin başvurduğunu dile getiren Bahçacı, 2890 kişinin sigarayı bıraktığı söyledi.