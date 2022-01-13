İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de Mersin’in Anamur ilçesinin 61 kilometre açığında 3.

Akdeniz'de Mersin'in Anamur ilçesinin 61 kilometre açığında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre Mersin'in Anamur ilçesinde Akdeniz'in 61 kilometre açığında saat 12.43'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 19.80 kilometre derinlikle olduğu kaydedildi.


Önceki gün de Anamur'un 132 kilometre açığında Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş Mersin ve Antalya başta olmak üzere bir çok kentten hissedilmişti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.