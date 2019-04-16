Akdeniz Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını yaptı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, meclis üyelerine hitap ederek, "Akdeniz halkı bizden çok şey bekliyor. Mevcut sorunları hep birlikte çözeceğiz. Yapıcı eleştiriye de özeleştiriye de açığız. Halkımızın ve ilçemizin sorunlarını bir araya gelerek tartışalım ve birlikte çözelim. En doğruyu ve en güzeli ne ise uzlaşarak beraber bulalım" dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi'nin yeni dönem ilk toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında yapıldı. Meclis başkanvekilleri, meclis kâtipleri ve belediye encümen üyelerinin seçildiği toplantıda, ayrıca çeşitli gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.

Meclis başkanvekilleri, kâtip üyeler ve encümen seçildi

Yoklama ile başlayan toplantıda, bir önceki birleşim tutanak özeti okunmadan oybirliği ile oylandı, ardından meclis başkan vekillerinin seçimine geçildi. Yapılan oylamada Ali Tanrıverdi birinci, Muhittin Ertaş da ikinci başkanvekili seçilirken, meclis kâtipliği için yapılan oylamada ise Rojda Erbey ile Süleyman Kahraman seçildi. Encümen üyelerinin seçimi için yapılan oylama sonucunda da Mehmet Dönmez, Nuriye Arslan ve Özgür Çağlar seçildi. Meclisin bir diğer gündem maddesi gereği ihtisas komisyonlarının kurulması, üye sayıları ve çalışma sürelerinin belirlenmesi ile ilgili teklif görüşüldü, hemen ardında da imar, çevre, plan-bütçe, gençlik, spor ve sağlık, eğitim ve kültür, kadın-erkek eşitliği komisyonları üyelerinin seçimine geçildi, ayrıca çeşitli gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.

“En doğruyu, en güzeli tartışarak beraber bulalım”

Meclisin temenni ve öneriler bölümünde söz alan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, “Kapımız, vatandaşlarımıza ve personelimize olduğu gibi siz meclis üyelerimize de her zaman açıktır. Gerek belediyemiz, gerek halkımızın ve ilçemizin sorunlarını her zaman sizlerle bir araya gelerek tartışmaya hazırım. En doğruyu, en

güzeli beraber bulalım. Uyum içerisinde, uzlaşarak, anlaşarak, Allah nasip ederse 5 yıl boyunca birlikte çalışacağız. Bir sorun olduğu zaman gelin oturalım, konuşalım ve en doğruyu bulalım. Bana her zaman ulaşabilirsiniz. Ben kolektif yapıdan, beraberlikten, akıl üstünlüğünden yana bir insanım. Zaten seçimi de öyle kazandığımızı düşünüyorum. İnsanları birleştirici yönüm çok fazladır. Kimsenin siyasi görüşüne, mezhebine, dinine, ırkına bakmadım, bakmayacağım. O yüzden gelin yolun başında iken, bu kardeşinizle beraber Akdeniz'in sorunlarını çözmek için hep beraber oturup tartışalım ve uzlaşalım” diye konuştu.

“Akdeniz'de yaşanan dramı çözmek hepimizin görevi”

Meclis üyelerine hitabında 5 yıllık süreci birlikte ve uyum içerisinde yürütmek zorunda olduklarını dile getiren Gültak, şöyle devam etti; "Böyle yapmaz isek Akdeniz kaybeder. Çünkü Akdeniz ilçesinde yaşayan halkımız, devasa sorunlarıyla bizleri bekliyor, çözüm üretmemizi bekliyor. Evet, akıl akıldan üstündür. Kesinlikle sizlerden destek bekliyoruz. Asla kapıları kapatmıyoruz. Ben Akdeniz'de bir insanlık dramının yaşandığına inanıyorum. Suçlu aramıyorum ama sonuçta bir vaka var, bir insanlık dramı var Akdeniz'de. Ve hepimiz de bu konuda vebal sahibiyiz. Bu dramı da hep birlikte çözeceğiz. Çözemezsek de hepimiz birlikte yanarız.”

“Barış, huzur ve eşitlik demeye devam edeceğim”

Seçim çalışmaları sırasında sürekli barış, huzur ve eşitlik dediğini ve demeye de devam edeceğini vurgulayan Gültak, “Ben hiçbir zaman ve hiçbir yerde farklı ve ayrıştırıcı bir dil kullanmadım. Ne Kürt mahallelerinde, ne Arap ne de Yörük mahallelerinde. Akdeniz ilçesi bizlerden çok şey bekliyor ve bunları hep birlikte yapacağız. Yapıcı eleştiriye de özeleştiriye de daima açık olacağız. Meclisimiz hayırlı olsun. İnşallah Rabbim hepimize hayırlı hizmetler vermeyi nasip eder” ifadelerini kullandı.

Akdeniz Belediye Meclisi'nin bir sonraki toplantısının 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat 10:00'da yapılmasının karara bağlanmasından sonra oturum sona erdi.