Akdeniz Belediye Meclisi, yılın son toplantısını yaptı

Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zafer Şahin Özturan, mecliste alınan kararların yüzde 90'dan fazlasının oy birliğiyle geçtiğini belirterek, “Bu güzel çalışma ortamı, 5 sene sonuna kadar sürecek” dedi.

Akdeniz Belediye Meclisinin Aralık ayı toplantısının ikinci birleşimi, Başkan Vekili Zafer Şahin Özturan başkanlığında gerçekleşti.

Meclis toplantısında, İhsaniye Mahallesinde, bir vatandaşa ait dükkanın, adının verilmesi şartıyla taziye evi ve kültürel anlamda eğitim amaçlı kurslarda kullanılması için hibe yapılmasını içeren raporlar oy birliği ile geçti. Geçici işçi vizelerini içeren raporlar da oy birliğiyle kabul edildi. Karaduvar Mahallesinde bulunan ve imar planlarına da işaretlenen, 4,5 kilometre uzunluğa sahip bisiklet yolu yapılması ile ilgili teklif de üyelerin oy birliğiyle kabul edildi. Akdeniz Belediyesi ile Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol ile kadın konuk evi olarak 5 yıllığına Bakanlığa devri yapılan belediyeye ait bir binanın, imar, revizyon ve tadilat işlemlerinin yapılmasını içeren raporlar da üyelerin oy birliği ile geçti.

“Akdeniz'in geleceği adına beraber uyum içinde çalıştık”

Başkan Vekili Özturan, temenni ve öneriler bölümünde yaptığı konuşmada, komisyon üyelerine teşekkür ederek, “Seçildiğimiz günden beri güzel bir şekilde, ilçemizin geleceği adına hep beraber uyum içinde çalıştık. Meclisimizde alınan kararların yüzde 90'dan fazlası oy birliği ile geçti. İnşallah alınan kararlar ilçemiz ve vatandaşlarımız için hayırlara vesile olur. Şimdiden meclis üyelerimizin ve milletimizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yıl, inşallah ülkemize, milletimize tüm coğrafyamızda hayırlara vesile olur. Önümüzdeki sene de yoğun bir tempoda çalışmalarımız devam edecek. Bu güzel çalışma ortamı, 5 sene sonuna kadar sürecek” diye konuştu.

“Meclisimiz bir modeldir, bir örnektir”

Toplantıda söz alan HDP Grup Sözcüsü Ali Tanrıverdi ise 2019 yılının son meclisini yaptıklarını hatırlatarak, “Mersin'in, Akdeniz'in ve halkımızın yararına ne varsa, parti farkı gözetmeden idareye yardımcı olduk. Ortak akılla süreci uyum içerisinde yürüttük. Farklı olmamıza rağmen hiçbir sorun yaşamadık. Aslında bizim meclisimiz bir modeldir, bir örnektir. Demek ki istenirse, çaba gösterilirse farklılıklar bir arada olabiliyor, beraber üretebiliyor ve halka hizmet verebiliyor. Dileriz ve umarız ki, ülkemizin her yerinde ve her kurumunda bu şekilde halka hizmet üretilebilsin. 2020 yılında da yine aynı uyum içerisinde Mersin'e, Akdeniz ve halkımıza hizmet vereceğimize içtenlikle inanıyorum” diye konuştu.

Yeni yılın ilk meclisinin, 6 Ocak 2020 tarihinde Adanalıoğlu Mahalle Evinde yapılmasının karara bağlanmasından sonra toplantı sona erdi.