Akdeniz Belediyesi 2022 mali yılı kesin hesabı kabul edildi

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, '2022 mali yılı gelir ve gider kesin hesabı', meclis toplantısında üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

Akdeniz Belediye Meclisi Mayıs Ayı İkinci Birleşimi, Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, bir önceki birleşim tutanak özeti okunup kabul edildi. Toplantıda, '2022 mali yılı gelir ve gider kesin hesabı' ile ilgili bir önceki birleşimde, Plan ve Bütçe, Hukuk ve Toplumsal Adalet ile Ekonomi ve Kalkınma komisyonlarına müştereken havale edilen konu da görüşüldü.

“Borçlanmayı anlatırken, kasadaki parayı da söylemek lazım”

Konu, üyelerin oybirliği ile kabul edilirken, meclis üyelerinin konuyla ilgili eleştiri ve önerilerini dile getirmesinden söz alan Başkan Mustafa Gültak; “Tabi meclis üyelerimiz borçlanmayı söylerken, kasadaki parayı ise söylemeyi unuttular. Biz hatırlatalım; ‘borç var ama kasada para var mı' onu unuttular. Bir bütçede, bir mizanda her şeyi okuyacak, anlatacaksınız ki gerçekler ortaya çıksın” dedi.

“Borç aldığımız parayı kullanmadık”

Meclis üyelerinin borçlanma hakkındaki eleştirilerine de yanıt verdiği konuşmasında Başkan Gültak; “Tabi 310 milyon TL borçlanmanın içinde, bizim meclisten yetkiyle aldığımız borç para da var. Doğru, onu oraya yazdık. Tamam da bu para kullanılmadı, kasada duruyor. Dolayısıyla onu oradan düşmek lazım, gerçek mizanı, bütçeyi anlatacaksak, tüm detayları söylemek lazım. Dolayısıyla borç 310 milyon TL değil, 280 milyon küsürdür. Dört yıl içinde de toplamda 50 milyon TL bir borçlanma söz konusudur” diye konuştu.

“Gelirimizin yüzde 25 ila 40'ını İller Bankasına ödüyoruz”

İller Bankası tarafından, son 4 ay hariç tüm belediyelerin kesintilerinin kaldırıldığını ve haziran ayında yeniden başlayacağını hatırlatan Başkan Gültak, “Biz her ay düzenli olarak İller Bankasına, gelirimizin yüzde 25 ila 40 arasını ödüyoruz. Mesela 30 milyon para gelecek, yüzde 30'unu kesiyor, 9 milyonunu; 21 milyon TL yolluyor. Her ay düzenli bu. Seçildiğim günden bugüne kadar, şu seçim öncesi hariç, bir de geçen sene 2-3 ay tüm belediyelerde kesmediler. Onun dışında her ay İller Bankasından paramız, yüzde 30 kesilerek bize gönderiliyor. Bu da geçmişin borcunu kapatmak için söz konusu olan bir şeydir. Yani borç kapatmıyor değiliz. Tabi eleştirilere rağmen belediyemiz 2022 mali yılı gelir ve gider kesin hesabı'nın oybirliği ile geçmesi, meclis üyelerimizin tamamen bu konuda destek vermesinden dolayı da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.