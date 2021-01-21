Akdeniz Belediyesi, Adanalıoğlu'nda sokak hayvanları için korunaklı alan yaptı

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın talimatı üzerine Adanalıoğlu sahilini mesken edinen sokak hayvanları korunaklı ve sağlam bir yapıya kavuştu. Başkan Gültak, "Can dostlarımızın yaşamlarını sağlıklı ve güvenli sürdürmeleri noktasında elimizden gelen ne varsa yapıyoruz; yapmaya da devam edeceğiz, çünkü kendimizi bu anlamda sorumlu hissediyoruz" dedi.

Akdeniz Belediyesi, ‘hayvan dostu yerel yönetim' anlayışını kentte hakim kılmaya ve bunun gereğini de yerine getirmeye devam ediyor. Zorlu pandemi süreci ve uygulanan sokak kısıtlamaları nedeniyle zor günler yaşayan sokak hayvanları için sürekli mama, yem ve su desteği sağlayan Akdeniz Belediyesi, ilçenin birçok park, meydan ve uygun yerlerine, soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan canların sığınabilecekleri yuvalar da yaptı.

Adanalıoğlu sahilinde de atıl durumda olan bir alanda onlarca köpeği besleyen hayvan severler, Akdeniz Belediyesinden destek istemiş ve Başkan Gültak, korunaklı bir yer yapılması için birimlere talimat vermişti. Bunun üzerine Kültür ve Sosyal İşler, Fen İşleri ve Zabıta müdürlükleri ekipleri harekete geçerek, sokak hayvanları için korunaklı bir alan yaptı.

"Bizlerin vicdanı el vermedi"

Başkan Gültak, 100 metrekarelik alanda 5 padokun bulunduğu ve yaklaşık 20 köpeğin barınıp yemek yiyebileceği o alanda incelemelerde bulundu. Gültak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Daha önce buraya geldiğimizde hayvan sever kardeşlerimizden bölgede bulunan 20'ye yakın köpek olduğunu öğrendik. Arkada kendi imkanlarıyla bir alan yapmışlardı ama bu alanlara onların da bizim de vicdanımız el vermedi. Onlardan aldığımız feyiz ile arkadaşlarımıza talimat verdik. Şu an bu bölgede en az 20 hayvanımız barınıyor. Küçük dostlarımızın rahatlıkla gelip yemek yiyecekleri, sularını içebilecekleri, kışın soğuk ve yağmurdan, yazın güneşten korunabilecekleri bir hale getirdik. Etrafını da kapatarak dış etkenlerden koruyup, kötü amaçla kullanılmasını da önlemiş olduk. Diğer hayvan sever vatandaşlarımız da buraya gelip mamalarını dağıtabiliyorlar" diye konuştu.

"Kendimizi sorumlu hissediyoruz"

Ekim ayından bu yana 3,5 ton kedi ve köpek maması dağıttıklarını da dile getiren Gültak, "Yaklaşık 50'nin üzerinde de paletlerden basit ve güzelce yaptığımız, etrafını naylonla çevirdiğimiz portatif barınma alanlarını da Akdeniz'de dağıttık. Bunun yanında 300 ile 500 arası kuşluk yapılması için yeni bir talimat daha verdim. Bunların bir kısmı tahtalardan üretilirken, bir kısmı da piyasaya atılan tenekelerin değerlendirilmesi ile olacak. Başta ağaçlar olmak üzere belli yerlere bu kuşlukları takacağız. Sağlıklı bir Akdeniz için bu yavrularımızın da sağlıklıları çok önemli. Onların yaşamlarını huzurlu sürdürmeleri noktasında elimizden gelen ne varsa yapıyoruz; yapmaya da devam edeceğiz, çünkü kendimizi bu anlamda sorumlu hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Gültak, barınakta bulunan hayvanları kendi elleriyle besleyip su verdikten sonra sokak hayvanları için desteklerinin süreceğini kaydetti.