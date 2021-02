Akdeniz Belediyesi, bir ilke daha imza attı: 3 bin öğrenciye Eğitim Akademisi paketi

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi, Mersin'de bir ilke daha imza atarak Eğitim Akademisini hayata geçirdi. Proje kapsamında, üniversite sınavlarına hazırlanan 3 bin Akdenizli öğrenciye ‘Tam Öğrenme Modeli'ne uygun olarak hazırlanan Eğitim Akademisi paketi hediye edildi. Sürecin online olarak birebir takip edileceği pakette, müfredata uygun deneme sınavları, 50 bin soru, testler, konu anlatımlı bin 500 video yer alıyor.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, hayata geçirdiği ‘Tam Öğrenme Modeli'ne uygun olarak hazırlanan Eğitim Akademisi projesini, üniversite adayı öğrencilerin hizmetine sundu. Sınava hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri için hazırlanan çok kapsamlı eğitim paketleri, okul müdürleri aracılığıyla dağıtılacak. Projenin tanıtım toplantısı, Akdeniz Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek ve ilçedeki okulların müdürleri katıldı.

“Öğrencilerimizin gidemediği okullarını, etüt merkezlerini evlerine getirdik”

Toplantıda, projenin ayrıntılarını Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar anlattı. Pandemi süreciyle birlikte yüz yüze eğitime ara verildiğini anımsatan Uçar, “Bu süreçte üniversiteye hazırlanan gençlerimize destek olmak için Belediye Başkanımız Mustafa Gültak'ın talimatıyla Akdeniz Belediyesi Eğitim Akademisi çalışmasını başlattık. Uzun süren çalışmanın ardından altyapısını oluşturduğumuz bu nitelikli sistemle birlikte öğrencilerimizin gidemediği okullarını, etüt merkezlerini evine getirdik. Çok kapsamlı ve nitelikli olan bu eğitim paketimizin içerisinde müfredata uygun olarak deneme sınavları, 50 bin soru, föyler, testler, bin 500 konu anlatımı videolar, yapay zeka ve tam öğrenme modeline uygun konu anlatımı videolarla süslendi ve birçok eğitim içeriğiyle de destekleniyor. Sayısal alanda soruların tamamında çözümlü video mevcut. Burada önemli olan, öğrencilerimizin bu süreci verimli değerlendirebilmeleri, bir okuldan, etüt merkezinden alabilecekleri hizmetleri evlerinde tamamıyla alabilmeleri için yapılmış bir eğitim paketi” dedi.

“Sistem üzerinden öğrencilerimizin birebir kontrollerini sağlayacağız”

Sürecin, paketin verilmesiyle sona ermediğini vurgulayan Uçar, sistem üzerinden öğrencilerin birebir kontrollerini de sağlayacaklarını söyledi. Uçar, “Kurduğumuz takip sistemiyle eğitim paketi hizmetini almaya başladıktan sonra öğrencimizin bu sisteme ne kadar girdiğini kontrol ediyoruz. Takıldığında, giremediğinde, çözemediği sorularda destek olmak için danışmanlık hizmetiyle çocuklarımızın takipçisi oluyoruz. Ayrıca velilerle de iletişime geçerek çocuğunun gelişimini paylaşıyoruz. Okul müdürlerinden ricam, okullarımızdaki son sınıf öğrencilerimize bu eğitim paketlerini hediye ediyoruz; bu konuda gerçekten hedefi olan, çaba sarf eden ve üniversite sınavına gerçekten çalışmak isteyen öğrencilerimize bu paketi verelim. Sadece 12'nci sınıflara değil, 10 ve 11'inci sınıflara da uygulanabilecek bir program. Ayrıca öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. 20 bin soru çözen ilk 3 öğrencimize tablet vereceğiz. Türkiye genelinde online yapılacak devlet sınavlarına giren ve başarı sağlayan öğrencilerimize çeşitli hediyeler vereceğiz” diye konuştu.

“Akdeniz'e 6 yeni okul yapıyoruz”

Başkan Gültak ise konuşmasına bir müjdeyle başladı. İl ve ilçe milli eğitim müdürleriyle yaptıkları istişareler sonucunda Akdeniz'e 6 tane yeni okul yapacaklarını belirten Gültak, “Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'a da şükranlarımı sunuyorum. Listeler verildi, nerede ihtiyaçlar var, çalışıldı. Bakanımız, hemen yanımda İstanbul Borsası başkanını aradı ve ‘Bir okulu siz yapacaksınız' dedi. Diğer 5 okul için de Milli Eğitim Bakanlığına ödenek ayırarak yeni okullarımız da hayata geçirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Bu projede her türlü imkan var”

Daha sonra eğitim paketiyle ilgili bilgi veren Gültek, dünyanın çok zor bir dönemden geçtiği bu süreçte ailelere ve öğrencilere destek vermek istediklerinin altını çizerek, “Bu proje çok önemli, çünkü etüt merkezleri dahil olmak üzere birçok yer kapalı. Çalışmak isteyen, 'ben doktor, eczacı, mühendis olacağım' diyen, kendine hedef koymuş çocuklarımıza dair her şey bu projede var. Görselleriyle, videolarıyla, soru çözümleriyle, föyleriyle, ders notlarıyla her türlü imkan var. Takıldığı zaman Milli Eğitim üzerinden de belediyemiz üzerinde de alanlar var. ‘Maddi durumum iyi değil, derse giremiyorum. Annem babam özel öğretmen tutamıyor', özel öğretmen de sorular da burada var. Ayrıca kendinizi deniyorsunuz. Mersin'de kaçıncısınız, Türkiye'de kaçıncısınız, performansınız nedir? Bunların hepsini görebiliyorsunuz. Zaman zaman hem belediyemiz hem de ilçe milli eğitim müdürlüğümüz buradaki yapacakları denetlemeler sonucunda velilere ulaşacaklar. Bu tamamen otokontrolü olan hem ebeveynin hem çocukların hem de eğitimcilerin işin içine girebileceği bir sistem. Bu yüzden çok önemsiyoruz ve inanıyorum ki, bu sistem üzerinden çocuklarımız çok iyi derse çalışacaklar ve buralardan iyi sonuçlar çıkacak. İyi bir üniversitede okumak, iyi bir bölüm bitirmek birçok gencimizin hayalidir. Dolayısıyla bunun yolu da lise sonda iyi bir performans göstererek sınavlara hazırlanmaktır. Bu sistem de öğrencilerimize bunu sağlıyor” şeklinde konuştu.

“Yılmaz Güney Parkını yıkıyoruz. Yeni parkın içine 3 katlı gençlik merkezi yapıyoruz”

Gültak, 8'inci sınıf öğrencilerine de 10 gün sonra LGS'ye hazırlık noktasında 4 bin 500 tane hazırlık seti dağıtacaklarını dile getirdi. Gerçekleştirecekleri diğer projelere ilişkin de bilgi veren Gültak, şunları söyledi:

“Yılmaz Güney Parkını yıkıyoruz. O parkın içine Akdeniz'in ilk fiziki yarı olimpik havuzunu yapıyoruz. Bu kompleksin içine 3 katlı da bir gençlik merkezi yapıyoruz. Burası gençlerin derslerini çalışabilecekleri, çay kahve içebilecekleri, internet ve spor ortamının hazırlandığı güzel bir etüt merkezi haline getirilecek. Ayrıca bazı spor faaliyetlerinin yapılacağı bir gençlik merkezi haline geliyor. Tahmin ediyorum bu yılın sonuna bitecek. Akdeniz'e hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Nusratiye Mahallesinde bir parka da 50 ila 100 kişinin çalışabileceği bir etüt merkezi için şu an ekip arkadaşlarım çalışıyorlar. Burasını da yaz sezonuna yetiştirmeyi planlıyoruz. Millet Kıraathanesi noktasında da her şey bitti. Orada da yaklaşık 36 öğrencimizin aynı anda ders çalışabileceği ortamları sağladık. Bilgisayarları, interneti, çalışma masaları var. Ayrıca Millet Kıraathanesi olduğu için kadınlarımızın, beyefendilerin gelip kahve içip sohbet edebileceği, dergilerini, gazetelerini okuyacakları bir yer. Buranın bir diğer özelliği de Mersin'in en eski konaklarından bir tanesidir. Dolayısıyla Mersin'in en eski konaklarından birini de tekrardan hayata geçirmiş olduk. Metropol binasının 29'uncu katını Zeynep Hayfavi Hanımefendi bize bilabedel kiraladı. İçinin tüm fiziki işlemleri bitti. Şu an sadece tefrişatı kaldı. Yaklaşık 600 öğrencimizin aynı anda ders alabileceği bir etüt merkezini de şehrin merkezinde kazandırma noktasındayız. Pandemi kuralları esnediği andan itibaren bu sene bu 600 öğrencinin ders alabileceği etüt merkezini de hazırlamış bulunuyoruz.”

Kaymakam Pamuk da Akdeniz Belediyesinin eğitime ciddi katkıları olduğunu ifade ederek, “Fakat bu proje, öğrenci odaklı olması açısından hepimizi heyecanlandırdı. Öğrencinin başarısını hedefleyen bir proje. Birebir takip edilen, öğrencinin kendi haline bırakılmadığı bir proje olması açısından son derece önemli. Adeta her eve bir okul, bir etüt merkezi kuruluyor bu projeyle. Okul müdürlerimizin bu fırsatı çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Başarılı ve başarı hedefi olan öğrencilerin mutlaka bu projeye yönlendirilmeleri gerekli. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması açısından da son derece önemli bir proje. Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Projenin yaygınlaştırılması noktasında biz de üzerimize düşeni yapacağız” dedi.