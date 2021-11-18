Akdeniz Belediyesi boksörleri turnuvada 6 madalya kazandı

Akdeniz Belediye Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden boksörler, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma İller Arası Boks Turnuvasında 6 madalya kazandı.

Akdeniz Belediye Spor Kulübü bünyesinde bulunan boks takımı, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 11-14 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen ve 15 ilden sporcunun katıldığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma İller Arası Boks Turnuvasından madalyalarla döndü. Kulüp bünyesinde mücadele eden 6 sporcu ile katılım sağlanan turnuvada, kulübün 5 sporcusu birinci, bir sporcusu da 3'üncü olarak büyük başarı gösterdi.

“Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, turnuvadan elde ettikleri başarılarından dolayı Akdenizli boksörleri ve teknik adamları tebrik etti. Gültak, Akdeniz'de çok daha fazla genci ve çocuğu sporun farklı dallarıyla buluşturmaya, onları sokağın risklerinden uzaklaştırıp çok daha güzel bir gelecek hazırlamaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Başarılı ve meraklı oldukları spor dallarına çocukları yönlendirmeleri için ailelere çağrı yapan Başkan Gültak, “Akdeniz Belediyesi olarak, sporcularımıza her anlamda destek vermeye, onların çok daha iyi yerlere gelebilmeleri için üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bizleri, ailelerini ve antrenörlerini gururlandıran tüm sporcularımızı tebrik ediyor, hocalarımıza teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.