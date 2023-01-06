Akdeniz Belediyesi Çilek Mahallesi'ne kompleks bir yapı kazandırıyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçeye bağlı Çilek Mahallesi'ne mahalle sakinlerinin talebini karşılayacak yeterliliğe sahip bir kültür ve sanat evi, yine vatandaşların ihtiyacını karşılayacak büyüklükte bir taziye evi, yeni muhtarlık binası, PTT şubesi ile banka ATM'lerini içinde barındıran kompleks bir yapı kazandıracak.

Akdeniz Belediye Meclisi Ocak Ayı İkinci Birleşimini Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, bir önceki birleşim tutanak özeti oylanıp kabul edildi. Akdeniz Belediye Başkanlığında görevli sözleşmeli personelin, ilgili yasal mevzuatlar gereğince ücretlerinin tespit edilmesi ile komisyonlarda oybirliği ile kabul edilen gündem, meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.

Çilek Mahallesi sakinlerine kompleks bir bina kazandırılacak

Mecliste, imar planlarına uygun olarak hazırlanan Çilek Mahallesi'nde, imar planlarına uygun bir şekilde 'Akdeniz Belediyesi Çok Amaçlı Hizmet Binası' yapılması konusu da görüşüldü. Komisyonlardan oybirliği ile gelen teklif, meclis üyelerinin oyçokluğu ile kabul edildi. Akdeniz Belediyesi, Çilek Mahallesi sakinlerinin talebini karşılayacak yeterliliğe sahip bir kültür ve sanat evi ile yine vatandaşların ihtiyacını karşılayacak büyüklükte bir taziye evinin yanı sıra, yeni bir muhtarlık binası, PTT şubesi ile banka ATM'lerini içinde barındıran kompleks bir yapıyı mahalle sakinlerine kazandıracak.

Mahalle kültür evi, taziye evi, PTT şubesi, banka ATM'leri olacak

Proje sayesinde, mevcutta bulunan ancak yetersiz olan mahalle evi, taziye binası ve muhtarlık binasının kaldırılacağını ve geçmişten kaynaklı bir hatayı düzelteceklerini kaydeden Başkan Gültak, “Hazırlanacak yeni proje ile mahalle sakinlerinin hizmetine sunulmak üzere yeterli kapasiteye sahip taziye evi, mahalle kültür sanat evi, PTT şubesi, muhtarlık binası, ATM'ler ile halkın ihtiyacına yanıt olacak donatı alanları planlanacak. Birbirine geçişli modüler bir yapı inşa edilecek. Personel arkadaşlarımız projeyi yakında çizip bizlere sunacak. Projeyi meclisimizle ve muhtarımızla da mutlaka paylaşacağız. O zaman hep birlikte bir karar veririz. Şu an sadece acil hizmetler belirlendi. Çilek Mahallesi için de çok güzel bir hizmet olacak. Hizmet; Akdeniz'e ve mahalle sakinlerine dönecek, çok fayda sağlayacak bir hizmettir. Kamu adına yapılan işler, millet adına yapılıyordur. Bir yörenin geleceğini planlarken de 3-5 yılı değil, çok daha uzun vadeli, gelecek 50 yılı düşünmemiz gerekir” dedi.

Kulak sahili, işgallerden kurtarılıp vatandaşlara kazandırılacak

Mecliste, Kulak Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Akdeniz Belediyesine ait olan 26 bin 670 metrekare yüzölçümüne sahip alanla ilgili Akdeniz ve Tarsus belediyeleri arasında ortak proje uygulanması konusu da görüşüldü. Komisyonlardan oybirliği ile gelen gündem maddesi, üyelerin de oybirliğiyle kabul edildi. Kararla birlikte Tarsus Belediye Başkanlığınca, vatandaşlar tarafından kullanılabilmesi için sahil şeridi düzenlemesi (sabit olmayan duş, gölgelik, şezlong, soyunma ve giyinme kabini) yapılması, Akdeniz Belediye Başkanlığı ile ‘ortak hizmet projesi yapılması şartıyla' alanın tahsisi ve işgalcilerin tahliyesi için Tarsus Belediye Başkanlığına yetki verildi.