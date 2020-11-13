Akdeniz Belediyesi çocukları sanat spor ve felsefe ile buluşturuyor

İçel Sanat Kulübü ve bir sivil toplum kuruluşu ile birlikte gerçekleştirilecek projeyle 8-12 yaş aralığındaki çocuklar, resimden heykele, felsefeden sportif faaliyetlere kadar farklı dallarda uzmanlardan eğitim alacak.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İçel Sanat Kulübü ve sivil toplum kuruluşu işbirliğinde gerçekleşen ‘Sosyal Uyum Projesi'nde, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere erişimde yeterli fırsata sahip olmayan 8-12 yaş arasında 42 çocuk, 4 hafta sürecek çeşitli etkinlikler serisi ile spor, felsefe, resim ve heykel alanlarında uzman eğitmenler ile buluşuyor.

“Çocuklarımızın, içlerindeki cevheri keşfetmelerine imkân sağlayacağız”

Proje hakkında bir açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, çocukların bilişsel, zihinsel ve bedensel gelişimlerinin yanı sıra, içlerinde var olan sanatsal cevherleri de ortaya çıkarmayı amaçladıklarını ifade etti. Akdeniz'de, göreve geldikleri ilk günden itibaren çocuklar için eğitimden kültüre, spor ve sanattan eğlenceye dek birçok yeni ve farklı projeye imza attıklarını kaydeden Başkan Gültak, “Şimdi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Kazanlı bölgemizde yaşayan, eğitim ve öğretim hayatlarında başarılı, ancak ailelerinin ekonomik nedenlerinden dolayı kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere ulaşmakta güçlük çeken çocuklarımıza ulaşarak, onları çeşitli etkinliklerle buluşturuyoruz” dedi.

“Çocuklarımız için her türlü projede varız”

Gültak, ilk olarak pilot bölge seçilen Kazanlı Mahallesinde yaşayan 42 çocuğun, bu zengin içerikli ‘Sosyal Uyum Projesi' ile alanında uzman kişilerden eğitim alacaklarını belirterek, “Bu sayede hem çocuklarımızın içlerindeki cevheri keşfetmelerine fırsat sağlayacağız hem de geleceğin sanatçılarının yetişmesine bir nebze katkıda bulunmuş olacağız. En değerli varlığımız ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için yeni projeler geliştirmeyi, sivil toplum kuruluşlarımız ile bu anlamda işbirliği ve uyum içinde olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.