Akdeniz Belediyesi depremzedeleri ağırlıyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, depremzede vatandaşlar için hazırladığı barınma yerlerine yerleşimler başladı. Yaşadıkları kentlerden ayrılıp Mersin'e gelen deprem mağduru yüzlerce vatandaş, ekiplerce karşılanıyor, mahalle kültür ve sanat evlerine yerleştirilip ağırlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sonucu mağdur olan afetzede vatandaşlara kapılarını sonuna kadar açan Akdeniz Belediyesi, kurum envanterinde bulunan servis araçları, otobüsler veya kendi imkânlarıyla Hatay ve Gaziantep'ten Mersin'e gelen yüzlerce depremzede vatandaşı, belediyeye ait 12 Kültür ve Sanat Evinde ağırlıyor. Belediye personeli, merkez binaya gelen afetzede vatandaşlara da yardımcı olup yol gösteriyor, konaklayacakları yere ulaşımını sağlıyor.

Temel ihtiyaç malzemeleri de karşılanıyor

Felaketin vurduğu vatandaşların yatak, yorgan, battaniye, çarşaf, nevresim, giyecek, ayakkabı ve soba gibi temel ihtiyaçları da belediye ekipleri tarafından konakladıkları bu yerlerde karşılanıyor. Örnek bir imece sergileyen hayırsever iş insanları ve vatandaşların destekleri de aralıksız devam ediyor. Büyük bir dayanışma örneği ile ilk günden itibaren yardım kampanyasını sürdüren Akdeniz Belediyesi ekipleri, deprem bölgesinde yaşamaya devam eden vatandaşların yanı sıra kente göç edenler için başta gıda, su, giysi, ısıtıcı olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerini toplayıp afetzedelere ulaştırmaya devam ediyor.

Depremzede vatandaşların ağırlandığı mahalle kültür evlerinin civarında ikamet eden vatandaşlar da kendi pişirdikleri yemeklerin yanı sıra, battaniye, havlu ve giysi gibi temel ihtiyaçları getirip görevlilere teslim ediyor. Yaşadıkları şoku atlatmaya çalışan deprem mağduru vatandaşlar, kendilerine bu imkânı sağlayan Akdeniz Belediyesine ve gece gündüz demeden yardımcı olan personele teşekkür etti.

“Millet olarak kenetleneceğiz, yaralarımızı birlikte saracağız”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, depremzede vatandaşların ağırlandığı kültür ve sanat evlerini ziyaret etti, afetten etkilenen vatandaşların acısını paylaşıp, onlara moral vermeye çalıştı. Gültak; “Maalesef ülkemiz, tarihte görülmemiş bir afetle karşı karşıya kalmıştır. Deprem, ülkemizin kaçamayacağımız bir gerçeği ne yazık ki. İnşallah tüm bu acıların ve zorlukların üstesinden de elbirliğiyle kalkacağız. Millet olarak kenetlenmemizin, birlik olmamızın zamanıdır. Siz değerli vatandaşlarımız için elimizden gelen her türlü imkânı hizmetinize sunmaya devam edeceğiz. Başımızın üstünde yeriniz var. Biz güçlü bir milletiz. Ülke olarak en kısa zamanda yaralarımızı, acılarımızı hep birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.