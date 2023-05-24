Akdeniz Belediyesi eğitim desteğinin son taksitini hesaplara yatırdı

Akdeniz Belediyesinin, üniversitelerin 4 yıllık bölümünü kazanan Akdenizli öğrencilere sağladığı 2 bin 300 TL eğitim desteğinde 3'üncü ve son taksit, gençlerin banka hesap kartlarına bugün itibariyle yatırıldı.

Akdeniz Belediye Meclisinin, geçen yıl Ekim ayında gerçekleşen toplantısında üyelerin oybirliği ile aldığı kararla, üniversitelerin 4 yıllık lisans ve 2 yıllık ön lisans bölümlerini kazanan Akdenizli gençlere eğitim desteği sağlanması kararı alınmıştı. Lisans öğrencilerine sağlanacak 2 bin 300 TL tutarındaki eğitim desteği 3 taksit halinde ön lisans öğrencilerine sağlanacak bin 300 TL'lik de 2 taksit halinde banka hesap kartlarına yatırılacağı açıklanmıştı. İki yıllık bölüm kazanan Akdenizli öğrencilere, eğitim desteğinin tamamı ulaştırılmıştı.

Eğitim desteğinden 531 üniversite öğrencisi faydalandı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da konu hakkında yaptığı açıklamada, üniversitelerin 4 yıllık bölümlerini kazanan gençlere sağladıkları eğitim desteğinin 3'üncü ve son taksitinin de banka hesap kartlarına bugün itibariyle yatırıldığını belirtti. Gültak, "Meclisimizden oybirliği ile aldığımız örnek bir kararla sağladığımız eğitim

desteğinden 315'i lisans, 216'sı da ön lisans olmak üzere toplam 531 Akdenizli öğrencimiz faydalandı. Bugün itibariyle de eğitim desteğinin son taksitini gençlerimizin banka hesaplarına yatırdık. Güle güle harcamalarını diliyor, tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.