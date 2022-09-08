Akdeniz Belediyesi Etüt Merkezi başvuruları 23 Eylül'e dek uzatıldı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, lise mezunu gençlere yönelik düzenlediği ücretsiz üniversite hazırlık kurslarına başvuru süresi 23 Eylül 2022 tarihine kadar uzatıldı.

Akdeniz Belediyesi, gençlerin eğitimine destek vermeye, dezavantajlı durumdaki öğrencileri üniversite hayali ile buluşturmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Mersin Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde hayata geçen 'Etüt Merkezi Projesi' çerçevesinde, lise mezunu öğrenciler için basılı ve dijital kaynakların da yine ücretsiz sunulacağı üniversiteye hazırlık kurslarına başvurular, 23 Eylül 2022 tarihine dek uzatıldı.

Kurslara başvurmak isteyen öğrenciler, Metropol Gökdelen İş Merkezi 29'uncu katta bulunan Etüt Merkezine, (0324-5030642) numaralı telefonla ulaşıp yetkililerden bilgi alabilecek. Gençler Mersin Halk Eğitim Merkezinin (0324 3373380) numaralı telefonun üzerinden de başvuru için gerekli bilgileri öğrenebilecekler.

“Yeni başarı hikayeleri yazmanın zamanıdır”

Eğitime destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, gençlere yaptığı çağrıda sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarında verilecek üniversite hazırlık kurslarına katılmalarını istedi. Gültak; “Gençlerimize eğitimde fırsat eşitliği sunarak, hayalini kurdukları üniversiteleri ve gelecekte yapmak istedikleri mesleklere ulaşmalarını kolaylaştırıyoruz. Geçen dönem etüt merkezine gelen onlarca öğrencimiz Türkiye'de dereceye girerek diledikleri üniversiteleri kazandı. Şimdi yeni başarı hikâyeleri yazmanın tam zamanıdır. Geleceğimiz olan siz değerli gençlerden tek isteğimiz, sunduğumuz bu önemli fırsatı mutlaka değerlendirmenizdir” diye konuştu.