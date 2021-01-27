Akdeniz Belediyesi Fen İşleri ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü, pandemi koşullarına rağmen ilçe sınırlarında bulunan tüm mahallelerin ihtiyacını duyduğu veya vatandaşların talep ettiği hizmet ve çalışmaları aralıksız yerine getiriyor. Personel, araç ve ekipman sayısı yönünden güçlendirilen ve bu sayede aynı anda birçok bölgede çalışmalar yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerin ve vatandaşların eksikliğini duyduğu hizmetleri sunarak, Akdeniz'i daha yaşanabilir, temiz ve düzenli bir hale getiriyor.

Her mahalleye ihtiyaç duyduğu hizmet veriliyor

Bağlarbaşı, Gazi, Gündoğdu, Güneş, Şevket Sümer, Kulak ve Bahşiş mahallelerinde asfalt yama çalışmalarını tamamlayan ekipler, Karacailyas Mahallesinde de bazı sokaklarda baypas serimi gerçekleştirdi. Camiişerif Mahallesi 5225 sokakta kaldırım yenileme çalışması yapan ekipler, Gündoğdu Mahallesi 5838 sokakta da kilit taşı yol yapım çalışmasını tamamladı.

Can güvenliğini sağlamak amacıyla vatandaşların talebi üzerine Üç Ocak Mahallesi 5409 ve 5434 numaralı sokaklar ile Siteler Mahallesi 5649 numaralı sokağa hız kesici kasislerin montajını yapan ekipler; Müfide İlhan Parkında bank ve kamelyaların, Yasemin Parkında da spor aletlerinin boyama çalışmasını gerçekleştirdi. Hebilli Mahallesi muhtarlığının önündeki betonun çevresindeki bordür taşı serim çalışmasını bitiren ekipler; Mesudiye Mahallesi 5112 ve 5101 sokaklarda da ankraj montaj çalışması yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğünün; saha araştırmalarının yanı sıra vatandaşlardan da gelen talep üzerine, mahallelerin ihtiyaç duyduğu çalışmaları kesintisiz olarak Akdeniz'e sunmaya, ilçede yaşamı değiştirmeye devam edeceği bildirildi.