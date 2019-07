Akdeniz Belediyesi, geleceğin şampiyon raketlerini yetiştiriyor

Ücretsiz kurslara katılan birçok sporcu, bugüne kadar yerel ve ulusal ölçekte dereceler kazandı.

Akdeniz'de, yılın 12 ayı kesintisiz şekilde çocuklara, profesyonel tenis eğitmeni tarafından verilen tenis kursu ile geleceğin raketleri yetiştiriliyor. Akdeniz Belediyesince yapılan yenileme çalışmalarının ardından Masal Kahramanları diyarına dönüşen Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı içinde yer alan tenis kortunda, bugün itibariyle 6-18 yaş aralığında 80 sporcunun katılımıyla ücretsiz tenis eğitimi devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi sayesinde tenisle tanışan sporcular, elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor. Profesyonel Tenis Eğitmeni Cevdet Özdemirtaş'ın verdiği eğitimle yetişip başarılı olan sporcular, yerel ve ulusal turnuvalara katılabilecek düzeye gelebiliyor. Akdenizli tenisçiler, Mersin'de son yıllarda resmi ve ulusal bayramlarda düzenlenen çeşitli turnuvalarda, toplam 9 birincilik, 8 ikincilik ve 4 üçüncülük ödülü elde ettiler. Akdeniz'de yetişen 3 sporcu da üniversitelerin tenis akademisi sınavını kazanıp tenis antrenörlüğü bölümüne girmeye hak kazandı.

“Çocuklarımız sokaklarda değil, spor sahalarında olmalı”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, spor kursları ile ilgili yaptığı açıklamada, spora ve sporcuya gereken desteği her koşulda vereceklerinin altını çizdi. Halk arasında ‘zengin sporu' olarak bilinen tenisi, toplumun her kesiminden insana ulaştırdıklarına dikkat çeken Başkan Gültak, okulların tatile girdiği bu günlerde, çocuklarını tenis kurslarına kaydettirmeleri için ailelere çağrı yaptı. Gültak, “Geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi sokağın risklerinden korumak için üzerimize düşen her türlü görev ve sorumluluğu yerine getireceğiz. Zira sporun, eğitim yaşamındaki başarıyı arttırdığı da bilinen bir gerçektir. Bu anlamda çocuklarımız; sokakta, telefon veya tablet başında değil, spor sahalarında olmalıdır” dedi.

“Geleceğin raketlerini Akdeniz'de yetiştiriyoruz”

“Akdeniz'de geleceğin raketlerini yetiştiriyoruz” diyen Gültak, şöyle devam etti: “Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 10 yaş ve +13 yaş turnuvalarında, tenis sporcularımızın elde ettiği dereceler, bu işin ne kadar doğru yapıldığını kanıtlamaktadır. Gerek sporcularımız gerekse de ailelerden aldığımız olumlu geri dönüşler, güzel bir iş yaptığımızın ispatıdır. Bu başarıların elde edilmesini sağlayan çocuklarımızı, gençlerimizi ve onları yetiştiren profesyonel tenis eğitmenimiz Cevdet Özdemirtaş'ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”