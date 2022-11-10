Akdeniz Belediyesi gençlere istihdam kapısı açmaya devam ediyor

Akdeniz Belediyesinin Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (MEYEM) işbirliğinde, üniversite mezunu gençlerin 'veri giriş elemanı' ve 'web çoklu ortam geliştirici' (web tasarımcı) alanında uluslararası geçerliliğe sahip yeterlilik belgesi sahibi olabilmeleri amacıyla düzenlediği kurs sona erdi.

Mersin'de ilk kez Akdeniz Belediyesince gerçekleşen kursta, sınavları başarıyla bitiren gençlere sertifikaları verildi. Törene, Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Uzun, meclis üyesi İbrahim Halil Aluç, Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (MEYEM) Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Şimşek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar ile 2 ay süren zorlu eğitimi ve sınavları başarıyla geçip sertifika almaya hak kazanan kursiyerler katıldı.

“Mesleki yeterlilik belgesi, herkesin verebileceği bir belge değildir”

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar, bir ilki daha yaşamanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi, mesleki yeterlilik belgesinin önemine dikkat çekti. Belgenin, uluslararası geçerliliği olduğunun altını çizen Uçar, bilişim sektörünün ara eleman ihtiyacının da bu tür eğitim ve sınavlarla önemli ölçüde karşılanacağına işaret ederek, “Belediyemiz ile MEYEM işbirliğinde, veri giriş elemanı ve web tasarımı alanında yeterlilik belgesi vermek için sınav başlattık. Bu belge, sadece MYK tarafından yetkilendirilen kurumlar tarafından verilir. Herkesin her yerde istediği zaman verebileceği bir belge değildir” dedi.

“Mersin'de ilk belgelendirme Akdeniz Belediyesinde gerçekleşti”

MEYEM Başkanı Turgut Şimşek de konuşmasında, gençlere sahip çıkarak birçok ilke imza atan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, meclis üyelerine ve birim müdürlerine teşekkür etti. Şimşek, “Mesleki Yeterlilik Belgesi, ölümlü iş kazalarını önlemek amacıyla, tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlerde ulusal yeterlilik ve ulusal meslek standartlarının oluşturulmasıyla başlamış bir süreç. Türkiye'de bu sektörde tehlikeli ve çok tehlikeli iş kolunda 2 milyon kişi belgelendirilmiş durumda. Bilişim alanındaki ilk belgelendirmeler de Mersin'de Akdeniz Belediyesinde gerçekleştirildi” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Akdeniz Belediyesinin, ilçe sınırları içinde yaşayan üniversite mezunlarının, 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' sahibi olabilmeleri amacıyla MEYEM işbirliğinde düzenlediği, Mersin'de bir ilk olan ve 2 ay süren sınavları başarıyla bitiren 139 kursiyere sertifikaları takdim edildi.

Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin Avantajları Nelerdir?

Bu belge, sadece Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen ve Merkezi Yeterlilik Kurumu'nca (MYK) yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarının yaptığı sınavlar sonrasında verilebilir. Mesleki Yeterlilik Belgesi; kişinin sahip olduğu yeterlilikleri resmi olarak belgelendirilmesini sağlayıp belge sahibine nitelikli iş fırsatları sunuyor.

MYK belgesi, ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip resmi bir belgedir. Belge sayesinde kişiler, isterlerse yurt dışında da çalışma imkânı bulabiliyor. Ayrıca MYK belgesine sahip kişileri çalıştıran işyerleri, 54 aya kadar SGK teşvikleri avantajından yararlanacak olup, bu durum, MYK belgeli kişilerin işe alınmasında tercih sebebi olunmasını sağlıyor.