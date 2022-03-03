Akdeniz Belediyesi, gençlere üniversite kapılarını açıyor

Üniversiteye hazırlanan 200'e yakın öğrenci, 10 eğitmen ile Akdeniz Belediyesinin sunduğu imkanlar sayesinde hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim desteği devam ediyor. Metropol binasının 29'uncu katında eğitim alarak üniversiteye hazırlanan gençler, hedeflerine ulaşmak için verilen desteklerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Akdeniz Belediyesi sayesinde başaracağım"

Etüt merkezinde eğitim gören Gülbahar İnan, "Buradaki birçok arkadaşımız gibi dershaneye gidecek imkanımız olmadığı için belediyemize başvuru yaptım ve bu sayede yerleştim. Birçok faydasını gördüm. Derslerimde konularım çok eksikti. Hocalarımız sayesinde çoğunu tamamladım. Gerek faaliyetler gerekse dersler açısından çok etkisini görüyorum. Hedefim sınıf öğretmeni olmak. Kendime çok güveniyorum. Akdeniz Belediyesi sayesinde bunu başaracağım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

"Başarıya bir adım daha yaklaştım"

Akdeniz Belediyesinin sunduğu eğitim sayesinde derse olan ilgisinin daha da arttığını söyleyen Muhammet Avcı ise "Başarıya bir adım daha da yaklaştığımı söyleyebilirim. Önceleri hedefi olmayan biriydim. Şu anda ileriye dönük planlarım var ve adım adım ilerliyorum. Umarım istediğim okula yerleşebilirim. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Akdeniz, eğitim konusunda önemli bir atak yaptı"

Matematik Öğretmeni Zeynep Saraç da etüt merkezinde öğrencilerin eksik kaldığı konularda ilerleme imkanı bulduğuna dikkat çekerek, "Böylelikle üniversite sınavına hazırlık noktasında da önemli bir yol kat etmiş oluyorlar. Onlar için daha iyi bir gelecek sunmak adına çaba sarf ediyoruz. Akdeniz ilçesi bu proje sayesinde eğitim konusunda önemli bir atak yaptı. Akdeniz Belediyesinin de sağladığı bu olanağı çok değerli buluyor, emek veren herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Etüt merkezi eğitmenlerinden Matematik Öğretmeni Tamer Pehlivan da "Eğitim merkezimizdeki koşulların çok iyi olduğunu ve öğrencilerin de bundan memnuniyet duyduğunu görüyorum. Önümüzdeki yıllarda da üzerine katarak daha ileriye gitmesini diliyorum” şeklinde konuştu.