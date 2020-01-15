Akdeniz Belediyesi, gıda üretim ve satış yerlerinde denetimleri sürdürüyor

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, kent sakinlerinin temiz, sağlıklı, güvenilir ve taze gıda tüketebilmelerini sağlamak amacıyla yaptığı denetim ve kontroller devam ediyor. Zabıta ekipleri, son olarak döner ve tantuni salonları ile kuruyemiş dükkanları ve patiserilerde satılan gıdaların son kullanım tarihi ve gramajı, iş yerlerinin temizlik ve hijyeni, çalışanların kılık-kıyafeti ve iş yeri açma-çalıştırma ruhsatları açısından kontrollerini yaptı.

Denetimlerde, çeşitli eksikleri tespit edilen ve kaldırımı işgal ettikleri görülen iş yeri sahipleri uyarıldı, eksiklerini tamamlamaları için süre verildi. Denetimlerde, özellikle döner satışı yaparken terazi kullanmayan satıcıların bu kurala uymaları istendi; aksi halde yasal yaptırım uygulanacağı kendilerine tebliğ edildi.

“Amacımız, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesini sağlamak”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, denetimler hakkında yaptığı değerlendirmede, ilçedeki gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. Vatandaşların sağlığı ve esenliği için Akdeniz Zabıtasının 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu söyleyen Başkan Gültak; “Vatandaşlarımızın sağlığını korumak, huzur ve esenliğini sağlamak öncelikli görevlerimiz arasındadır. Vatandaşlarımızın sağlığını olumsuz etkileyecek her türlü uygulamanın yakın takipçisi olacağız. Çünkü halk sağlığı ihmale, ertelemeye gelemeyecek çok önemli bir konudur. Amacımız, esnafımızı zor durumda bırakmak değil, bu konuda farkındalıklarını arttırarak insanlarımızın temiz, sağlıklı ve güvenilir gıdaları tüketmesini sağlamaktır” dedi.

Zabıta Müdürlüğü, aylık değerlendirme toplantısını yaptı

Öte yandan; Akdeniz Zabıta Müdürlüğü, aylık olağan değerlendirme toplantısını da gerçekleştirdi. Özel Kalem Müdürü Onur Gümüştok ile Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu'nun da katıldığı toplantıda; müdürlüğün personel, araç-gereç ve teçhizat anlamında güçlendirildiği ifade edildi, gerçekleştirilen hizmet ve faaliyetler, planlanan çalışmalar ile yeni çıkan yönetmeliklerle ilgili zabıta personeline bilgi verildi. Toplantıda ayrıca, özenli, düzenli ve disiplinli çalışma esaslarının gözetilerek, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlere en kısa sürede müdahale edilmesi için izlenecek yol ve yöntemler ele alındı.