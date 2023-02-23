Akdeniz Belediyesi 'Giysi Market' kurdu

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle yardım seferberliğini aralıksız sürdüren Akdeniz Belediyesi, yıkıcı depremler sonucu yaşadıkları kentleri terk ederek Mersin'e göç eden vatandaşlar için hazırladığı ve binlerce yeni kıyafetin sergilendiği 'Giysi Market'ini hizmete açtı.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, depremzede vatandaşlar için ilk günden itibaren başlattığı yardım ve destek seferberliğini sürdürüyor. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın çağrısıyla başlayan kampanya sayesinde mağazalar ve hayırseverlerin katkısıyla toplanan binlerce kullanılmamış kıyafet, deprem mağduru vatandaşlara ulaştırılacak. Belediye hizmet binası yanında kurulan çadırlara konulan yeni giysiler, depremzede vatandaşlara ilk elden teslim edilecek.

“Ekiplerimizin deprem bölgesinde çalışmaları sürüyor”

Türkiye'nin, son bin yılın afetini yaşadığını dile getiren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, depremin ilk gününden itibaren bölgeye arama kurtarma personeli ile birlikte onlarca iş makinesi gönderdiklerini ve çalışmaların halen sürdüğünü hatırlattı. Başkan Gültak, “Mersin'e göç eden depremzede vatandaşlarımızı da mahalle kültür sanat evlerimizde ve diğer tesislerimizde ağırlıyoruz. Akdeniz'de şu an binin üzerinde afet mağduru misafirimiz barınıyor. Hayırsever kişi, kurum ve derneklerin desteğiyle misafirlerimizin 3 öğün yemek ihtiyacını da karşılıyoruz” dedi.

Giysi desteği pazartesi gününden itibaren başlıyor

Akdeniz Kaymakamlığına kayıtlı olan ve ilçe sınırlarında misafir edilen depremzedelere her türlü kıyafet desteğini sunacaklarını kaydeden Gültak, "Giyim marketimizde kadın, çocuk, genç her kesimin ihtiyacına cevap verebilecek sıfır kıyafet çeşitlerimiz hazır. Başvuran depremzede vatandaşlarımız, ihtiyaç duydukları giysileri buradan temin edebilecek. Hizmetimiz, 27 Şubat Pazartesi günü hayata geçiyor. Giysi ihtiyacı olan deprem mağduru vatandaşlarımızı giysi markete bekliyoruz. Misafirlerimize aile sıcaklığını yaşatarak, ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Bu marketimizin kurulmasını sağlayan değerli mesai arkadaşlarıma, destek veren mağaza sahiplerine ve depremin ilk gününden beri afet mağduru vatandaşlarımızın yanında olan hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.