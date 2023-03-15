Akdeniz Belediyesi günde 400 ton çöp topluyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçenin daha temiz ve halkın daha sağlıklı yaşam sürmesi amacıyla günde 400 ton civarında çöp ve atıkları toplayıp bertaraf tesisine ulaştırıyor.

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlıklı yaşam hakkını korumak ve sürdürmek amacıyla 7/24 hizmet veriyor. Personel gücü ve araç sayısı arttırılan ekipler, ilçe genelinde günde 400 ton civarında çöp ve atık toplayıp bertaraf tesisine ulaştırıyor. Ekipler, çöp konteyner dezenfektan araçları ile her mahallede ve belirli periyotlarda çöp konteynırlarını dezenfektanlı su ile yıkayıp temizliyor, zamanla ömrünü tamamlayan konteynırlar yenisi ile değişiyor. Makine ikmal sahasına getirilen zarar görmüş konteynırlar elden geçirilip yenilendikten sonra tekrar sokaklara konuyor.

Müdürlüğe bağlı 'çöp taksi' yardımıyla yaya ve araç yoğunluğunun olduğu kent merkezinde bulunan çöp, moloz ve atıkları toplayan ekipler, Çok Amaçlı Çöp Toplama Aracı (ÇAÇA) yardımıyla da 3 tonluk çöp konteynırlarını boşaltıyor, yol süpürme aracıyla farklı mahallelerde sokak temizliği gerçekleştiriyor.

Yoğun kalabalık oluşan alışveriş yerleri yıkanıp temizleniyor

Akdeniz ilçesi geneline 7/24 aralıksız hizmet veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Yoğurt Pazarı Parkı ve Balık Pazarı gibi yoğun kalabalıkların oluştuğu alışveriş yerlerinin yanı sıra mahallelerde kurulan semt pazar yerlerini arazöz yardımıyla yıkayıp dezenfekte ediyor, çöpleri yaşam alanlarından çıkarıyor. Ekipler, vatandaşlar tarafından sokaklara veya çöp konteynırları yanına bırakılan tonlarca moloz ve atıkları da toplayıp bertaraf tesisine taşıyor.