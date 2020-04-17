Akdeniz Belediyesi hafta sonuna hazır

Akdeniz Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle, hafta sonunu evde geçirecek olan ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlar için mahalle evlerinde çalışan gönüllü kadınlardan oluşan bir ekip aracılığıyla yufka ekmek yapacak ve çorba pişirecek. Hazırlanan binlerce ekmek ve sıcak çorba, ilçe sınırları içerisindeki 65 mahalle muhtarlıkları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle, vatandaşlara ücretsiz 20 bin ekmek dağıtan ve kriz masasına gelen talepleri yerine getiren Akdeniz Belediyesi, Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatı ile bu kez de Kazanlı'da bulunan bir ekmek üretim tesisini faaliyete geçirecek. Tesis içinde ayrıca geçici bir aşevi de kurulacak. Bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere binlerce ekmek ve de çorba dolusu kaseler hazırlanacak.

“Türkiye'de bir ilk olacak”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kazanlı Mahalle evinde kurs alan kadınlar ile gönüllülerin katılımıyla kurulan ekip sayesinde, Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceklerini söyledi, sokağa çıkma yasağı süresince hiç kimsenin mağdur olmaması için belediye olarak tüm imkanları seferber edeceklerini ifade etti. Gültak, korona virüs ile mücadelede alınan tedbirlere uymanın önemine de dikkat çektiği açıklamasında, “Maalesef dünyada her gün yüzlerce insan salgın nedeniyle yaşamını yitirmekte, binlerce kişi de enfekte olmaktadır. Salgına karşı alınan tüm tedbirlere lütfen riayet edelim, mecbur kalmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Özellikle de hafta sonu iki gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma yasağına kesinlikle uyalım” dedi.

“İhtiyaç sahibi tüm insanlarımıza ulaşacağız”

Sözlerini, “Vatandaşlarımız endişelenmesin ve merak etmesin” şeklinde sürdüren Başkan Gültak, “Devletimiz, hükümetimiz ve diğer tüm devlet birimleri gibi Akdeniz Belediyesi de insanlarımız için teyakkuz halinde olacak. Kriz masamız aracılığıyla gerekli tüm tedbirleri aldık ve hazırlıklarımızı da yaptık. Hiç kimse merak etmesin. Biz sokaklarda olacağız ve tıpkı geçen hafta sonu yaptığımız gibi, ihtiyaç sahibi insanlarımıza 48 saat boyunca ulaşıp, ekmek ve gıda ihtiyaçlarını karşılayacağız” ifadelerini kullandı.