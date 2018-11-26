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Akdeniz Belediyesi kadına şiddete karşı stant açtı

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, ’Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.


Akdeniz Belediyesi'nin '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamındaki etkinlikleri devam ediyor. Gün nedeniyle, belediyeye ait Kadın Emeğini Değerlendirme Pazarı önünde açılan stantta, Kuvvai Milliye ve Bahçeler Caddesi'nden geçen vatandaşlara ve araç sürücülerine kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirici el broşürlerinin dağıtımı gerçekleşti.


Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personellerinin broşür dağıtımı sırasında vatandaşlara, kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirici açıklamalarda yapıldı.

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