Akdeniz Belediyesi, kadınlara ‘Bilinçli Aile Planlaması' eğitimi verdi

Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Güneş ve Çilek Mahalle Kültür ve Sanat Evlerinde verilen eğitimlere katılan kursiyer kadınlara, uzmanlar tarafından ‘Bilinçli Aile Planlaması' eğitimi verildi.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü Üreme Sağlığı Eğitim Merkezi işbirliğinde, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik eğitim verildi. Eğitimler öncesi yapılan alan taramaları sonucunda, belirli mahallelerin demografik ve sosyo-kültürel yapısı göz önüne alındı.

Sağlık bilincinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor

İlk etapta Güneş ve Çilek Mahalle Kültür Sanat Evlerinde verilen kurslara katılan kadın kursiyerlere uzmanlar tarafından, ‘ailenin önemi, bilinçli aile planlaması eğitimi, ideal aile planlaması yöntemleri, aile planlamasında doğru bilinen yanlışlar, anne-bebek sağlığını olumsuz etkileyen gebelik durumları' gibi sağlık bilincinin yükseltilmesi ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi konularında sunumlar yapıldı.

Eğitimler, diğer mahallelerde devam edecek

Farklı yaş gruplarından mahalleli kadınların yoğun ilgi gösterdiği ve interaktif şekilde sorular sorup yanıt alabildikleri eğitimler; Akdeniz Belediyesi uzman sosyolog ve psikolojik danışmanları ile Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü Üreme Sağlığı Eğitim Merkezinden Ebe Şerife Erol tarafından verildi. Saha çalışmalarının yanı sıra taleplere göre bilinçli aile planlaması eğitimleri, diğer mahallelerde de kültür sanat evi kursiyeri kadınlara, uzmanlarca verilmeye devam edilecek.