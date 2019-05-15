Akdeniz Belediyesi 'Kariyer Ofisi' kuruyor

Protokolle, Akdeniz Belediyesi'nde ‘Kariyer Ofisi' kurulacak.

Akdeniz Belediyesi'nde gerçekleşen toplantıda, Başkan Mustafa Gültak ile Mersin İŞKUR İl Müdürü Halil Bozkurt arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle, İŞKUR hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayan vatandaşların, belediyede kurulan Kariyer Ofisine de başvurarak danışmanlık hizmeti almaları ve istihdam edilmeleri hedefleniyor.

İş ve meslek danışmanları süreci takip edecek

İŞKUR tarafından görevlendirilen iş ve meslek danışmanları, Akdeniz Belediyesi'nin kuracağı İŞKUR Kariyer Ofisinde, iş arayanların kaydının alınması, güncellenmesi, uygun iş ilanlarının sorgulanması, işveren tarafından verilen iş gücü talebinin alınması, işten çıkarılanların işsizlik sigortası ödeneği başvurularının alınması gibi hizmetlerin verilmesinin yanı sıra, iş arama becerileri, mülakat teknikleri, beden dili gibi eğitimleri de verilecek.

“İş arayanlara ve işverenlere uygun danışmanlık hizmeti verilecek”

Protokole ilişkin değerlendirme yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Belediyemiz bünyesinde kurulacak Kariyer Ofisine yapılacak iş başvuruları İŞKUR aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıca tüm başvurular İŞKUR tarafından değerlendirilecek olup, iş arayanlara ve işverenlere uygun danışmanlık hizmeti verilecek. Yine bu hizmetin belediye bünyesinde verilecek olması, işsiz vatandaşlarımız ve iş arayan insanlarımız için büyük kolaylık ve avantaj sağlayacaktır” dedi.

“Mersin'de bir ilk”

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Halil Bozkurt ise "Son dönemlerde herkesin bildiği üzere İŞKUR'lar, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun hizmet vermek amacıyla birçok istihdam hizmetlerini güncellemiştir. İş ve meslek danışmanlığı yapılanmasıyla, her iş arayana ve her işverene bir danışman atanmıştır. Hizmetlerin sadece iş arayanlara yönelik değil üniversitede okuyan, hatta örgün eğitim sisteminde okuyan öğrencilere kadar hizmet verilmesi şeklinde genişlediğine şahit oluyoruz" diye konuştu.

Bozkurt, vatandaşlara daha fazla hizmet götürmeyi istediklerini kaydederek, “Üniversitelerle, sosyal yardımlaşma vakıflarıyla, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği protokolleri imzalayarak İŞKUR hizmet noktaları açtık. Akdeniz Belediyesi ile imzaladığımız protokolle de Mersin'de bir ilk olan Kariyer Ofisini açarak, bölgedeki iş arayan insanların ve işverenlerin ayağına bu hizmeti götürüyoruz” ifadelerini kullandı.