Akdeniz Belediyesi Kış Spor Okulu'nda antrenmanlar başladı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi'nin, okullarda başlayan ara tatille birlikte çocuklar yararına düzenlediği kış futbol okulunda, farklı yaş gruplarından 150 çocuğun katılımıyla futbol, basketbol ve tenis kursları başladı.

Akdeniz Belediyesi, yazın olduğu gibi kış mevsiminde de çocukları sporla buluşturmaya, yeni yetenekleri keşfederek geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, Seyfi Ali Türkoğlu - Şafak Erdur Spor Tesisinde, spor kulübü bünyesinde hizmet veren antrenörler ile uzman eğitmenler gözetiminde, 7-12 yaş aralığındaki 150 çocuğun katılımıyla ücretsiz futbol, basketbol ve kort tenisi antrenmanları başladı.

"Çocuklarımızı spora kazandırıyoruz"

Akdeniz Belediye Spor Kulübü Futbol Antrenörü Orhan Hüseyinoğlu, ara tatille birlikte kış spor okulunda eğitim vermeye başladıklarını belirterek, "Halk Eğitim Merkezinden gelen antrenörlerimiz ile birlikte Akdeniz'de çocuklarımızı spora kazandırmak için büyük bir çaba gösteriyoruz. Belediye Başkanımızın bizlere sunduğu imkanlar doğrultusunda çocuklarımızın bedensel, kişisel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla kış spor okulumuzda antrenmanlarımıza başladık" şeklinde konuştu.

"Yetenekli çocuklarımızı farklı yerlere taşıyacağız"

Yine futbol antrenörü olan İsa Akyürek de açıklamasında, Akdenizli çocuklara 12 ay boyunca futbol eğitimi verdiklerini belirterek, "Amacımız sağlıklı, çevik, kendine güvenen bireyler yetiştirmek. Antrenmanlara 150 çocuğun katılımıyla ve temel eğitimle başladık. Yetenekli olduğunu tespit ettiğimiz çocuklarımızı da farklı yerlere taşıyacağız inşallah" diye konuştu.

"Çocuklarımızı sokağın risklerinden uzaklaştırıyoruz”

Yaklaşık 27 yıldır futbol antrenörlüğü yaptığını belirten İzzet Kızgın ise Akdeniz Belediyesinin çocukları hem sporun farklı dallarına kazandırması hem de sunduğu tesisler nedeniyle mutlu olduğunu dile getirdi. Kızgın; “Başkanımız Mustafa Gültak, başta futbol olmak üzere sporun her dalına ilgi gösteriyor. Bizler de bu sayede, çocuklarımızı sokağın taşıdığı her türlü riskten uzaklaştırıp geleceğin başarılı sporcuları olarak yetişmeleri için mücadele veriyoruz” şeklinde konuştu.

Spor kurslarına katılıyor olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren geleceğin sporcusu çocuklar da Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve kendilerini eğitecek olan spor antrenörlerine teşekkür ettiler.