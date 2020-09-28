Akdeniz Belediyesi, Mersin'e ‘Bilim Merkezi' kazandırıyor

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, süreli sözleşmeyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına devredilerek Aile Destek Merkezi olarak hizmet veren belediyeye ait binayı yeniden bünyelerine alacaklarını ve ‘Bilim Merkezi'ne dönüştüreceklerini açıkladı.

Başkan Gültak, Bilim Merkezi yapacakları Gündoğdu Mahallesindeki binada incelemelerde bulundu. Kültür Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar ile Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Abdulrahim Uysal'ın da katıldığı inceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Gültak, “Bu binanın mülkü, yerleşkesi, önündeki araziler belediyemize ait. Akdeniz Kaymakamlığımız, binayı uzun süre Aile Destek Hizmeti merkezi olarak kullandı. Ailelerimiz, gençlerimiz buraya gelerek farklı mesleki beceri ve konularda kurs ve eğitimler aldılar, sporlarını da yaptılar. Minik çocuklarımız hem eğlendiler hem öğrendiler. Bina gerçekten amacına uygun şekilde kullanıldı” dedi.

“Yaşam atölyeleri oluşturulacak, çocuklar görerek, dokunarak öğrenecek”

Gültak, sözleşme ile her yıl Kaymakamlığa devredilen binayı yeniden belediye bünyesine alacaklarını kaydederek, “Biz bu sene burası için farklı bir proje uygulayacağız. Mersin merkez ilçelerimizde örneği olmayan bir bilim merkezi açmayı düşünüyoruz. Projede, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile de işbirliği yapacağız. Amacımız, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin buraya gelip, bu binada kurulacak atölyelerde yeni ve farlı yöntemlerle öğrenmelerini sağlamak. Akdeniz ilçemizde görev yapan ve inceleme yapmak üzere yurt dışına giden öğretmenlerimizin Avrupa'daki okul ziyaretlerinde gördükleri, yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi sağlayan atölyeleri ilçemizde de kuracağız.

Bu sayede çocuklarımıza bilgiyi, sadece teoride değil, pratikte de göstermiş, öğretmiş olacağız. Dokunmak, görmek, onu kullanmak veya onun ne olduğunu hissetmeleri için yaşam atölyeleri oluşturacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Mersin'de de bir ilk olacak Bilim Merkezi projemizi yakın zaman içerisinde Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte hayata geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.