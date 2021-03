Akdeniz Belediyesi özel çocukları ağırladı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan özel çocuklar ebru sanatını öğrenirken, çamurdan objeler üretip gönüllerince eğlenerek unutamayacakları bir gün yaşadı.

Akdeniz Belediyesinin, '21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinlikleri devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, gün nedeniyle organize edilen renkli etkinlikte, Akdeniz Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile eğitmenleri, Karacailyas Kültür ve Sanat Evinde misafir edildi. Belediye bünyesinde çalışan eğitmenler eşliğinde Akdenizli down sendromlu çocuklar, eğitmenler gözetiminde bir yandan kendilerine öğretilen ebru sanatı ile hünerlerini sergiledi, diğer yandan killi çamura çeşitli şekiller vererek el emeği heykelcikler ve objeler yaptı. Yüzlerini de rengârenk boyayarak arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli dakikalar geçiren özel çocuklar, etkinliğin sonunda bağlama eşliğinde söylenen türkü ve şarkılara da eşlik ederek unutamayacakları bir gün yaşadılar.

“Hayatın her anında özel çocuklarımızın yanındayız”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, down sendromunun, sanılanın aksine bir hastalık değil, genetik bir farklılık olduğunu ifade ederek, “Bizler bu dünyayı ve hayatı, genetik farklılığı olan bireylerle de paylaşıyoruz. Bu farklılık onları, engelli değil tam tersine ayrıcalıklı kılıyor. Tabi down sendromlu bireyler, özel ilgiye ve sevgiye ihtiyaç duyarlar. Bizlerin görevi de onları bu süreçte yalnız bırakmamaktır. Bu hayatı birbirimizi severek ve paylaşarak mutlu olabiliriz. Özel çocuklarımızın hayatını kolaylaştırmak için gayret sarf etmeye, hayatın her anında ve alanında özel çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.