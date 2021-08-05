Akdeniz Belediyesi, park ve bahçeleri bakımdan geçiriyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın talimatı üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki parklarda tadilat, onarım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Yeni Mahalle, Aşağı Burhan, Karaduvar, Gazi ve Kiremithane mahallelerinde bulunan parkları detaylı bir şekilde temizleyen ekipler, diğer yandan oturma ve oyun grupları ile aydınlatma direklerinde bulunan hasarları da tespit ederek, insanların can güvenliği açısından risk oluşturan ağaç dallarını budadı. Yeşil alanlara zarar veren bitkileri ve uzayan çimleri de budayan görevli ekipler, özellikle yangın riski taşıyan çeşitli ot ve çalıları da temizliyor.

Başkan Gültak, "Sıcakların arttığı bu günlerde, vatandaşlarımızın huzurla dinlenip nefes alabilmeleri, çocuklarımızın da daha keyifli ve güvenli ortamda oynayıp eğlenebilmeleri için park ve yeşil alanlarımızı daha nezih bir görünüme kavuşturmak amacıyla ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Kaliteli, yaşanılır, düzenli ve sağlıklı bir kent için belediyecilik anlamında ihtiyaç duyulan hizmet, proje ve çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Daha estetik, daha sağlıklı ve temiz bir Akdeniz ve Mersin için hizmetlerimiz artarak sürecek" ifadelerini kullandı.