Akdeniz Belediyesi personeline Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlatıldı

Akdeniz Belediyesinin birim sorumlularına; ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' kapsamında, özel hayatın gizliliği, kişisel veriler ile hak ve özgürlüklerin korunması konularında uzmanlar tarafından eğitim verildi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği katkıları ile Akdeniz Belediyesi birim sorumluları ve birim müdürlerine; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında; Avukat Süleyman Üçel ve Bilgisayar Mühendisi Hüseyin Yıldırım tarafından eğitim verildi. Akdeniz Belediyesi konferans salonunda iki oturum halinde verilen eğitimde, kişisel verilerin işlenme şartları, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ile kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri anlatılarak, uyacakları usul ve esasların önemine dikkat çekildi. Kanun, kişisel veri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişilere ciddi yükümlülükler getirdiğinden, kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum sağlanması için detaylı ve titiz çalışma yürütülmesi gerektiği vurgulanırken, eğitimde katılımcıların soruları da yanıtlandı.

“Kişisel verilerin kötüye kullanımı kişilik haklarına saldırıdır”

Eğitim hakkında bir değerlendirme yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, “Özel ve kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik hakları ihlal edilebilmektedir. Kanun kapsamında personelimize verdiğimiz bu eğitim, bu tür risklerin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu eğitimle beraber, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerde de ilgili kanuna dair usullerin eksiksiz uygulanmasını amaçlıyoruz. Eğitim veren Türkiye Belediyeler Birliği ve Doğu Akdeniz Belediyeler Birliğine teşekkür ediyorum” dedi.