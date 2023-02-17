Akdeniz Belediyesi sokakta yaşayan canlıları da unutmadı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, depremden etkilenen Hatay'da, sokakta yaşayan canları da unutmadı, onlar için kilolarca mama, yem ve battaniyeyi kente ulaştırdı.

Depremin vurduğu yakın illerden Adana ve Hatay'da yaşayan depremzede vatandaşlar için ağır iş makineleri desteği, ekip ve ekipman gönderen, tırlar dolusu gıda, su, giysi ve battaniye gibi temel yaşam malzemesi ulaştıran ve kente gelen depremzedeleri ağırlayan Akdeniz Belediyesi, depremin vurduğu bölgede sokakta yaşayan canları da unutmadı.

Yaralanmış canlar da getirilip tedavileri yapılacak ve sahiplendirilecek

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları için özel olarak hazırlanan birim aracına yüklediği torbalar dolusu kilolarca mama, kuş yemi, su ve battaniyeyi, depremden etkilenen bölgelerden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesine götürdü.

Yolculuk öncesi bir açıklama yapan görevli ekip, HAYTAP işbirliğinde hazırladıkları mama, su ve yemi Antakya'ya götürüp burada enkazdan kurtarılan veya sokakta yaşayan canlara ulaştıracaklarını söyledi.

Deprem mağduru vatandaşlara da battaniye, ıslak mendil, hijyen paketi ve su ulaştıran ekipler, Mersin'e dönüşte de depremde yaralanıp tedaviye ihtiyaç duyan canları da kente getirip Akdeniz Belediyesinin Millet Bahçesi içinde hizmete açtığı klinikte tedavilerini yapacaklarını ve sahiplendireceklerini kaydetti.