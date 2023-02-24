Akdeniz Belediyesi tedavisi süren depremzedeleri hastanelere ulaştırıyor

Akdeniz Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan ve bölgedeki ilk tedavilerinin ardından Mersin'de yaşayan yakınlarının yanına göç eden depremzede vatandaşları, talepleri üzerine doktor kontrolü ve pansuman hizmetleri için hastanelere ulaştırıyor.

6 şubatta ilk depremin olduğu gece yıkılan evinin enkazı altında kalınca sağ kolu kırılan, başında da ciddi kesik ve deri tahribatı oluşan depremzede 55 yaşındaki Mustafa Doğru, ilk tedavisinden sonra Mersin'e göç etti. Doğru, aile bireyleriyle birlikte Nusratiye Mahallesi'nde, ağabeyi Ali Doğru'nun evine yerleşti. Antakya'dan gelen depremzede vatandaş Mustafa Doğru'nun, evine yerleştiği ağabeyi Ali Doğru da kanser tedavisi gördüğü için Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından onkobüs servis hizmetiyle tedavi gördüğü hastaneye ulaştırılıyor, muayenesinin ardından da evine bırakılıyor. Onkoloji tedavisi gören Ali Doğru'nun talebi üzerine ekipler, depremde yaralanan ve Mersin'e gelen ağabeyi Mustafa Doğru'yu da servis aracıyla evden alarak muayene ve pansuman işlemleri için hastaneye ulaştırıyor, sonrasında da kaldığı konuta tekrar bırakıyor.

"Pansuman için her gün hastaneye gidiyorum"

Deprem sırasında göçük altında kaldığını, bir elinin kırıldığını ve başından ağır şekilde yaralandığını ifade eden depremzede Mustafa Doğru, "Depremin 5'inci günü Mersin'e geldim ve hastanede tedavi gördüm. Şu an 4 kişi, depremzede olarak ağabeyimin evinde kalıyoruz. Elimdeki kırık ve başımdaki yara ve dikişler nedeniyle her gün pansumana gidip geliyorum. Sağ olsun, Akdeniz Belediyemiz tarafından araç geliyor, ekipler beni hastaneye götürüp getiriyor. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Akdeniz Belediyesi kültür ve sanat evlerinde kalan ve gözlük ihtiyacı olan afetzede vatandaşlar da belediyeye ait araçlarla şehir merkezinde faaliyet gösteren optikçilere götürülüp gözlük ihtiyaçları karşılanıyor, sonrasında tekrar ağırlandıkları kültür sanat evlerine bırakılıyor.